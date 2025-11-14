Logo
Large banner

Sutra sunčano uz porast naoblačenja

Izvor:

ATV

14.11.2025

13:58

Komentari:

0
Сутра сунчано уз пораст наоблачења
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje toplo uz sunčane periode i postepeno naoblačenje od zapada, a najviša temperatura vazduha biće od 16 do 21 stepen Celzijusov.

Očekuje se vedro jutro sa umjerenim naoblačenjem na zapadu, dok će svježije biti u mjestima oko rijeka i u kotlinama gdje se duže zadrži jutarnja magla, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana toplo uz sunčane periode i postepeno naoblačenje od zapada.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na zapadu povremeno jak, jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do devet, a najviša dnevna od 16 do 21 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme.

Temperatura izmjerena u 13.00 časova: Rudo i Foča pet, Višegrad i Sokolac šest, Zenica osam, Čemerno 10, Gacko i Bugojno 11, Kalinovik 12, Srebrenica i Sarajevo 13, Bileća, Han Pijesak i Livno 14, Mrakovica, Mrkonjić Grad i Jajce 15, Doboj, Drinić, Kneževo, Šipovo i Mostar 16, Bijeljina, Zvornik, Novi Grad i Srbac 17, Tuzla 18, Drvar i Sanski Most 19, Prijedor i Bihać 20, Banjaluka i Ribnik 21 stepen Celzijusov.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјечак убица са другом

Hronika

Otac tvrdi: Dječak ubica iz Niške Banje planirao još ubistava

2 h

0
Додик: Српска има снагу да подигне сваки свој крај

Republika Srpska

Dodik: Srpska ima snagu da podigne svaki svoj kraj

2 h

0
Убила момка само дан након вјеридбе: У стану у тренутку злочина било и дијете

Svijet

Ubila momka samo dan nakon vjeridbe: U stanu u trenutku zločina bilo i dijete

2 h

0
Напад Сплит

Region

Pušteni privedeni zbog napada na Srbe u Splitu

2 h

0

Više iz rubrike

БиХ уводи три нова правила за регистрацију и возачке дозволе

Društvo

BiH uvodi tri nova pravila za registraciju i vozačke dozvole

6 h

0
Црква крст православље вјера

Društvo

Danas obavezno izgovorite ovu molitvu za zdravlje

7 h

0
Трагично преминуо новинар Коста Ђурђевић

Društvo

Tragično preminuo novinar Kosta Đurđević

7 h

0
Данас топло и сунчано, температура до 21 степен

Društvo

Danas toplo i sunčano, temperatura do 21 stepen

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

16

23

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

16

22

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

16

16

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

16

15

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner