Sutra sunčano uz porast naoblačenja

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje toplo uz sunčane periode i postepeno naoblačenje od zapada, a najviša temperatura vazduha biće od 16 do 21 stepen Celzijusov.

Očekuje se vedro jutro sa umjerenim naoblačenjem na zapadu, dok će svježije biti u mjestima oko rijeka i u kotlinama gdje se duže zadrži jutarnja magla, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana toplo uz sunčane periode i postepeno naoblačenje od zapada.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na zapadu povremeno jak, jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do devet, a najviša dnevna od 16 do 21 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme.

Temperatura izmjerena u 13.00 časova: Rudo i Foča pet, Višegrad i Sokolac šest, Zenica osam, Čemerno 10, Gacko i Bugojno 11, Kalinovik 12, Srebrenica i Sarajevo 13, Bileća, Han Pijesak i Livno 14, Mrakovica, Mrkonjić Grad i Jajce 15, Doboj, Drinić, Kneževo, Šipovo i Mostar 16, Bijeljina, Zvornik, Novi Grad i Srbac 17, Tuzla 18, Drvar i Sanski Most 19, Prijedor i Bihać 20, Banjaluka i Ribnik 21 stepen Celzijusov.