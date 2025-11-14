Logo
Ubila momka samo dan nakon vjeridbe: U stanu u trenutku zločina bilo i dijete

Telegraf

14.11.2025

13:48

0
Убила момка само дан након вјеридбе: У стану у тренутку злочина било и дијете
Foto: Pixabay

Trebalo je da bude do kraja života, ali je njihova sreća trajala samo jedan dan. Kristina K. (26) ubola je svog vjerenika u srce, dan nakon njihove vjeride, a danas na sudu u njemačkom gradu Pasau počinje suđenje zbog ubistva.

Tragični incident se dogodio 1. juna, a nesrećni Julijan je iskrvario do smrti, a policiju je o svemu obavijestio komšija.

Kristini se na teret stavlja ubistvo iz nehata, a ona se sve vrijeme brani da je djelovala u samoodbrani.

Ona je policiji ispričala da su se dan nakon vjeridbe žestoko posvađali u kuhinji, navodno jer je ona zaboravila ključeve od stana u autobusu, zbog čega je on bio primoran da razvali vrata.

Tokom svađe i guranja, na pod je pala fioka sa priborom za jelo i tada je Kristina zgrabila nož i snažno ga ubola u grudi.

U prvoj verziji izjave ona je rekla da se on sam ubo na nož dok je praznio mašinu za sudove, ali je kasnije promijenila iskaz. Rekla je da je dečkom pokušao da je siluje i da je djelovala u samoodbrani.

"Julijan je bio podvojena ličnost. U jednom trenutku je bio pun ljubavi za nju, a u drugom trenutku se ponašao vrlo nasilno. Često ju je šamarao. Još ranije ju je zaprosio dok je nosio donji veš, što je Kristina smatrala vrlo neprikladnim. Rekla mi je da je prosidbu prihvatila tek 31. maja", ispričao je Kristinin advokat.

Par ima desetomjesečnog sina koji je bio u stanu.

Komšija Filip, koji je i pozvao policiju, kaže da je uveče čuo buku iz njihovog stana.

"Pomislio sam da ju je Julijan udario, jer sam čuo kako Kristina viče i moli ga da izađe. Kada je postalo vrlo napeto, odlučio sam da uđem u stan. Tada sam vidio Julijana kako sa ubodnom ranom leži na podu. Kristina je stajala pored njega i pokušala je da ga oživi", ispričao je Filip.

Tokom suđenja, Kristina je iskoristila pravo da se brani ćutanjem.

Italija

Ubistvo

