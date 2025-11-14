U med dodajte ovu zaboravljenu biljku i pročistite disajne puteve: Odlična je smjesa za pušače

Sjajan i pomalo zaboravljeni recept koji čisti pluća i disajne puteve. Glavni sastojci su biljka oman i med.

Šta je zapravo oman?

Oman je biljka koja se koristi u alternativnoj medicini već vijekovima. Raste svuda oko nas, dostupna i obilna, sa žutim cvjetovima koji nas podsjećaju na sunce. Korijen omana je najbitniji dio biljke, sa prijatnim mirisom ali i veoma gorkim ukusom. Ipak, taj gorak ukus dolazi s moćnim blagodetima za pluća i disajne puteve, što čini ovu biljku pravim blagom.

Hronika Užas na Banjici: Automobilom uletio u grupu ljudi

Recept za čaj:

Uzmete 50 grama omana (korijena) i kuvate ga u pola litra vode 20 minuta. Procijedite to, i kada se malo ohladi, umiješate ga u 500 grama meda.

Uzimajte po kašičicu ujutru i uveče. Nemojte ništa jesti ni piti pola sata nakon konzumiranja.

Mješavina korijena omana i meda:

1. Isjeckajte korijen omana na komade i stavite ga u teglu.

2. Napunite polovinu tegle korijenom (oko 750 ml), a drugu polovinu medom.

3. Zatvorite teglu i okrećite je nekoliko dana, kako bi se sastojci proželi.

BiH Na pravoslavnim grobljima uništeno više od 1.500 spomenika

4. Nakon par dana, vaš lijek je spreman za upotrebu, a čuvajte ga u frižideru.

Med smiruje iritacije u grlu i plućima, dok oman aktivno uništava bakterije i čisti sluz iz pluća.

Ovaj prirodni lijek možete koristiti za liječenje kašlja ili kao preventivnu mjeru. Samo jedna kašika dnevno može učiniti čuda za vaše disajne puteve.