Alarmantni podaci: Više od 40 osto mladih traži pomoć od vještačke inteligencije kada su usamljeni

Izvor:

Tanjug

14.11.2025

11:41

Chat GPT ČET GPT
Foto: Pexels

Više od 41 odsto italijanskih tinejdžera u situacijama tuge, usamljenosti ili anksioznosti obratilo se vještačkoj inteligenciji (AI) za pomoć, pokazala je studija organizacije "Save the Children".

Istraživanje upozorava da više od 42 odsto mladih traži savjet o važnim životnim odlukama.

mozdani udar

Zdravlje

Naučnici napravili mikro-robote: Plivaju kroz krv da bi spriječili moždani udar

Više od 92 odsto ispitanih tinejdžera uzrasta, od 15 do 19 godina, koristi sofisticirane AI alate, dok odraslih korisnika ima 46,7 odsto.

U istraživanju se dalje navodi da je samo polovina adolescenata posjetila izložbe ili muzeje u toku godine, sa nižim procentom u južnoj Italiji, a gotovo svaki peti ne učestvuje u fizičkim aktivnostima.

Zelenski

Svijet

Problemi za Zelenskog se samo Kaleme: Uključio se i FBI

Više od 46 odsto ne čita knjige, devet odsto se izolovalo zbog psiholoških problema, a 12 odsto je koristilo psihotropne lijekove bez recepta.

11

59

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

11

59

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

11

52

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

11

47

Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

11

41

Alarmantni podaci: Više od 40 osto mladih traži pomoć od vještačke inteligencije kada su usamljeni

