Alarmantni podaci: Više od 40 osto mladih traži pomoć od vještačke inteligencije kada su usamljeni

Izvor:
Tanjug
14.11.2025
11:41
Komentari:0
Više od 41 odsto italijanskih tinejdžera u situacijama tuge, usamljenosti ili anksioznosti obratilo se vještačkoj inteligenciji (AI) za pomoć, pokazala je studija organizacije "Save the Children".
Istraživanje upozorava da više od 42 odsto mladih traži savjet o važnim životnim odlukama.
Zdravlje
Naučnici napravili mikro-robote: Plivaju kroz krv da bi spriječili moždani udar
Više od 92 odsto ispitanih tinejdžera uzrasta, od 15 do 19 godina, koristi sofisticirane AI alate, dok odraslih korisnika ima 46,7 odsto.
U istraživanju se dalje navodi da je samo polovina adolescenata posjetila izložbe ili muzeje u toku godine, sa nižim procentom u južnoj Italiji, a gotovo svaki peti ne učestvuje u fizičkim aktivnostima.
Svijet
Problemi za Zelenskog se samo Kaleme: Uključio se i FBI
Više od 46 odsto ne čita knjige, devet odsto se izolovalo zbog psiholoških problema, a 12 odsto je koristilo psihotropne lijekove bez recepta.
Zdravlje
24 min0
Zdravlje
3 h0
Zdravlje
4 h0
Zdravlje
20 h0
Najnovije
Najčitanije
11
59
11
59
11
52
11
47
11
41
Trenutno na programu