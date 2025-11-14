Alarmantni podaci: Više od 40 osto mladih traži pomoć od vještačke inteligencije kada su usamljeni

Više od 41 odsto italijanskih tinejdžera u situacijama tuge, usamljenosti ili anksioznosti obratilo se vještačkoj inteligenciji (AI) za pomoć, pokazala je studija organizacije "Save the Children".

Istraživanje upozorava da više od 42 odsto mladih traži savjet o važnim životnim odlukama.

Zdravlje Naučnici napravili mikro-robote: Plivaju kroz krv da bi spriječili moždani udar

Više od 92 odsto ispitanih tinejdžera uzrasta, od 15 do 19 godina, koristi sofisticirane AI alate, dok odraslih korisnika ima 46,7 odsto.

U istraživanju se dalje navodi da je samo polovina adolescenata posjetila izložbe ili muzeje u toku godine, sa nižim procentom u južnoj Italiji, a gotovo svaki peti ne učestvuje u fizičkim aktivnostima.

Svijet Problemi za Zelenskog se samo Kaleme: Uključio se i FBI

Više od 46 odsto ne čita knjige, devet odsto se izolovalo zbog psiholoških problema, a 12 odsto je koristilo psihotropne lijekove bez recepta.