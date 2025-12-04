Aneli Ahmić napušta Elitu nakon masovne tuče

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do ozbiljnog sukoba između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, koji je eskalirao i u fizički obračun.

Nakon kraće rasprave, Asmin je odgurnuo Aneli, koja je pala na pod.

U naletu bijesa, ustala je, zaletjela se prema njemu i pokušala da ga udari šakama, pri čemu je ponovo pala. Durdžić je potom krenuo za njom, a Luka Vujović i obezbjeđenje odmah su intervenisali kako bi ih razdvojili.

O incidentu se oglasila i njena podrška, koja zahtijeva reakciju nadležnih organa i određivanje zabrane prilaska njemu, dok istovremeno navode da je zatražila pomoć advokata.

- Želimo hitno da vas obavijestimo o skandaloznoj situaciji: Advokat koji zastupa Aneli došao je u Šimanovce. Jasno je i glasno pred svima izjavila da želi pomoć i da želi da napusti objekat - glasila je prva objava, nakon čega je uslijedila i druga:

- Moramo zaustaviti nasilnika i spriječiti da nastavi ovaj linč. Zahtjevamo hitnu zabranu prilaska Asmina Dirdžića. Ne smijemo dozvoliti da se priča ponovo izvrne i predstavi kao da je ona nešto skrivila, niti da se još jedno nasilje zataška. Jasno ju je i vidljivo gurnuo, a njena reakcija je bila posljedica toga. Ovo nije nikakva "obostrana tuča", ovo je brutalno nasilje muškarca nad ženom.

Gledaoci spekulišu da bi Ahmićeva mogla samoinicijativno napustiti Elitu, s obzirom na to da već danima pokazuje emotivnu nestabilnost i često govori kako više ne može da izdrži.