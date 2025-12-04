Odbijeno im od plate: Kažnjeno 9 javnih funkcionera

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta BiH tokom 2025. godine novčano je kaznila devet nosilaca javnih funkcija zbog propusta ili nepoštovanja zakonskih propisa prilikom prijavljivanja svoje imovine po stupanju na dužnost.

Predsjednica Komisije Admira Mujić rekla je da su od 237 provjera imovinskih kartona kod nosilaca javnih funkcija i njihovih srodnika uočene određene nepravilnosti, te da su one blagovremeno ispravljene, osim u slučajevima gdje su lica kažnjena.

Takođe, zaprimljeno je 14 anonimnih prijava, a trenutno se vrši njihova analiza i obrada osnovanosti pred eventualno procesuiranje.

"Nosioce javnih funkcija smo kaznili novčanim iznosom od minimalno deset odsto od plate ili primanja, do najvećeg koji je iznosio 2.500 KM, za propuste po raznim osnovama prilikom podnošenja izvještaja o imovinskom stanju", istakla je Mujić, prenosi "e Brčko".