Odbijeno im od plate: Kažnjeno 9 javnih funkcionera

Izvor:
ATV
04.12.2025
22:25
Komentari:0
Komisija za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta BiH tokom 2025. godine novčano je kaznila devet nosilaca javnih funkcija zbog propusta ili nepoštovanja zakonskih propisa prilikom prijavljivanja svoje imovine po stupanju na dužnost.
Predsjednica Komisije Admira Mujić rekla je da su od 237 provjera imovinskih kartona kod nosilaca javnih funkcija i njihovih srodnika uočene određene nepravilnosti, te da su one blagovremeno ispravljene, osim u slučajevima gdje su lica kažnjena.
Hronika
Poznat identitet mladića čije tijelo je pronađeno kod silosa
Takođe, zaprimljeno je 14 anonimnih prijava, a trenutno se vrši njihova analiza i obrada osnovanosti pred eventualno procesuiranje.
"Nosioce javnih funkcija smo kaznili novčanim iznosom od minimalno deset odsto od plate ili primanja, do najvećeg koji je iznosio 2.500 KM, za propuste po raznim osnovama prilikom podnošenja izvještaja o imovinskom stanju", istakla je Mujić, prenosi "e Brčko".
Svijet
31 min0
Hronika
39 min0
Košarka
42 min0
Ljubav i seks
43 min0
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
9 h0
Gradovi i opštine
10 h1
Najnovije
Najčitanije
22
39
22
36
22
25
22
17
22
17
Trenutno na programu