Govedarica za ATV: Većina nije pukla, sjednica je prekinuta i biće nastavljena

Većina nije pukla, sjednica je prekinuta i biće nastavljena, izjavio je za ATV načelnik opštine Gacko Vukota Govedarica.
Podsjetimo, današnje skupštinsko zasjedanje prekinuto je u Gacku, a sve zbog odbornika SDS-a, koji sa DNS-om čine skupštinsku većinu.
Tek sto su usvojili dnevni red zapeli su na tački vezanoj za profesionalni status potpredsjednika Skupštine opštine Gacko, Srđana Vujovića iz DNS-a.
Pukla skupštinska većina u Gacku
“Odbornici SDS-a su tražili pauzu od 15 minuta. Ostali su sat i po vremena nakon čega se nisu vratili na sjednicu. Zbog nedostatka kvoruma, prema poslovniku Skupština je prekinuta.” rekao je za ATV Siniša Madić predsjednik Skupštine Gacko.
