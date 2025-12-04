Sramna izjava Heleza: Željana Zovko "poluretardirana, to su ta ustaška kopilad

Helez je, u razgovoru za federalne medije, pričao i o filmu „Sarajevo Safariji“ koji donosi neprovjerene tvrdnje o „turistima-snajperistima“, odnosno stranim državljanima koji su, navodno, plaćali da bi pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.

Novinar ga je upitao je li Hrvatska predmet istrage kao tranzitna zemlja preko koje su zapadnjaci potencijalno stizali na „Sarajevo safari“. Helez je rekao da su Zovko i viši naučni saradnik "Heritage foundationa" Maks Primorac "ustaška kopilad", da su "zadojeni fašizmom" i da "lažima i islamofobijom" pokušavaju da "otvore priče o prekrajanju BiH" i "realizuju agresorske i fašističke ideje".

"Nije morao proći kroz Hrvatsku. Mogli su, nažalost, u Bosnu i Hercegovinu... Nisu morali doći koridorom. Mogao je doći u Sarajevo preko istočne Bosne, koja je bila pod kontrolom agresorskih snaga i tačno je mogao iz Srbije doći bez ikakvih problema, tako da nije morao ići u Hrvatsku. Mada smo svjedoci u posljednje vrijeme šta sve radi "poluretardirana" Željana Zovko, koja se uporno miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, i to su ta "ustaška kopilad". Ala ona, ala onaj Primorac koji u Vašingtonu uporno lobira da se podijeli Bosna i Hercegovina. Ja želim da mu poručim, možda im je bila neka šansa u ratu, kada su bili nadmoćni, ali evo, i tada su naši sjajni branioci odbranili BiH. Sada nemaju nikakve šanse. Sada bi, sigurno, dvije trećine građana Bosne i Hercegovine stale u odbranu države i poručujem im da se ovdje završava sudbina Bosne i Hercegovine i niko drugi je neće rješavati nego njeni građani", rekao je Helez.