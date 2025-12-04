Stevanović: Do 20. januara završiti pristupne puteve mostu u Česmi

''Nakon posjete gradilišta mosta u naselju Česma, kazali smo novinarima da će završetak radova na pristupnim saobraćajnicama i mosta u Naselju Česma biti pomjeren jer Grad Banjaluka u ovom momentu nije u stanju da isfinansira radove do kraja i da preda most Česmu, građanima Banjaluke na korišćenje. JP Putevi je danas na sjednici Vlade dobilo nalog da taj posao završi. Oni će sutra zajedno sa predstavnicima Grada Banjaluka, predstavnikom izvođača-projektantom, naprave presjek do sada urađenih radova, naprave predračun koliko još treba uraditi, zaključe aneks ugovora sa izvođačem, isfinasiraju iz vlastitih sredstava završetak radova i predaju konačno most Česma na korištenje'', kazao je Stevanović.

Rok za završetak predviđeno da bude 20. januar, 2026. godine.