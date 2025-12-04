U Banjaluci sjednica Predsjedništva BORS-a: Prisustvuju Dodik i Minić

Izvor:
ATV
04.12.2025
13:07
Komentari:1
U Banjaluci je u toku sjednica Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, gdje će biti razmatrano pitanje izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Iz BORS-a je ranije saopšteno da će na vanrednoj sjednici biti razmatrana i izdvajanja za boračke kategorije u budžetu Republike Srpske za 2026. godinu.
Sjednicu prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministarka finansija Zora Vidović.
Republika Srpska
4 h4
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
7 h1
Republika Srpska
7 h0
Najnovije
Najčitanije
16
42
16
34
16
27
16
25
16
23
Trenutno na programu