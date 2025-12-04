Logo
U Banjaluci sjednica Predsjedništva BORS-a: Prisustvuju Dodik i Minić

Foto: Ustupljena fotografija

U Banjaluci je u toku sjednica Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, gdje će biti razmatrano pitanje izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Iz BORS-a je ranije saopšteno da će na vanrednoj sjednici biti razmatrana i izdvajanja za boračke kategorije u budžetu Republike Srpske za 2026. godinu.

Sjednicu prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministarka finansija Zora Vidović.

