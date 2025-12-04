Logo
Sve više žena rađa u četrdesetim, smanjuje se broj majki tinejdžerki

Izvor:

SRNA

04.12.2025

09:28

Све више жена рађа у четрдесетим, смањује се број мајки тинејџерки
Foto: pexels

U Republici Srpskoj u protekloj deceniji prisutan je demografski trend u kojem je sve manje majki tinejdžerki, a sve više žena djecu rađa u četrdesetim, pa i svojim pedesetim godinama.

Ukupna prosječna starost majke prilikom rođenja djeteta u periodu od 2015. do 2024. godine povećana je sa 28,7 na 29,8 godina, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

U protekloj deceniji broj rođene djece u Srpskoj nije mnogo oscilirao i iznosio je oko 9.300 godišnje, pri čemu je u 2015. godini zabilježeno 9.357, a u 2024. godini 9.227.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 2015. godine majke do 19 godina

rodile su 309 djece, a 2016. godine 337.

Od 2017. godine taj broj je u padu, sa izuzetkom 2019. godine, a 2022. godine prvi put je zabilježeno manje od 200 djece koje su rodile majke do 19 godina.

Prošle godine majke do 19 godina rodile su 173 djece.

лото

Zanimljivosti

Igrač dobio 23,5 miliona evra na lutriji Evrodžekpot

Sa druge strane, raste broj djece koje su rodie majke u četrdesetim godinama.

U 2015. godini evidentirano je 227 djece od majki starosti od 40. do 44. godine, dok je 2024. godine rođeno 348 djece, što je rast od 53,3 odsto.

Prije decenije majke od 45 do 49 godina rodilo je 13 djece, a prošle godine 19.

Najviše rođene djece - 42 u ovoj starosnoj grupi majki evidentirano je 2023. godine.

U proteklom desetogodišnjem periodu zabilježeno je i šestoro djece koje su rodile majke od 50 ili više godina.

