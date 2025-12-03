Amidžić na sastanku sa Flemingom: Konstruktivan dijalog od vitalnog je značaja za napredak

Izvor:
Direktor Kancelarije u Birou za evropska i evroazijska pitanja Mark Fleming razgovarao je s ministrom finansija BiH Srđanom Amidžićem o jačanju stabilnosti u zemlji, podršci finansijskim reformama i unapređenju ekonomskog partnerstva između SAD-a i BiH.
Kako je navedeno na zvaničnom profilu X, Ambasade SAD u BiH, konstruktivan dijalog od vitalnog je značaja za napredak, stabilnost i prosperitet.
"Sjedinjene Države ostaju posvećene teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH", navodi se u objavi.
U objavi na društvenim mrežama, ministar finansija, Srđan Amidžić ističe da jačaju ekonomske veze sa SAD-om.
"Danas sam u Sarajevu razgovarao sa Markom Flemingom iz američkog Stejt departmenta o jačanju ekonomskog razvoja, podršci ekonomskim reformama, unaprijeđenju regionalne saradnje i produbljivanju ekonomskog partnerstva", poručio je Amidžić.
Office Director from the Bureau for European and Eurasian Affairs Mark Fleming spoke with BiH Finance Minister Srdjan Amidzic about fostering stability in the country, supporting financial reforms, and advancing U.S.-BiH economic partnerships. Constructive dialogue is vital for… pic.twitter.com/AyDReIPewN— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) December 3, 2025
