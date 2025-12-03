Logo
Amidžić na sastanku sa Flemingom: Konstruktivan dijalog od vitalnog je značaja za napredak

Амиџић на састанку са Флемингом: Конструктиван дијалог од виталног је значаја за напредак
Foto: Printscreen/X/ US Embassy Sarajevo

Direktor Kancelarije u Birou za evropska i evroazijska pitanja Mark Fleming razgovarao je s ministrom finansija BiH Srđanom Amidžićem o jačanju stabilnosti u zemlji, podršci finansijskim reformama i unapređenju ekonomskog partnerstva između SAD-a i BiH.

Kako je navedeno na zvaničnom profilu X, Ambasade SAD u BiH, konstruktivan dijalog od vitalnog je značaja za napredak, stabilnost i prosperitet.

"Sjedinjene Države ostaju posvećene teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH", navodi se u objavi.

сарајево гужве

Gradovi i opštine

Novi dan novo upozorenje za građane: Izbjegavajte

U objavi na društvenim mrežama, ministar finansija, Srđan Amidžić ističe da jačaju ekonomske veze sa SAD-om.

"Danas sam u Sarajevu razgovarao sa Markom Flemingom iz američkog Stejt departmenta o jačanju ekonomskog razvoja, podršci ekonomskim reformama, unaprijeđenju regionalne saradnje i produbljivanju ekonomskog partnerstva", poručio je Amidžić.

Srđan Amidžić

