Amidžić na sastanku sa Flemingom: Konstruktivan dijalog od vitalnog je značaja za napredak

Direktor Kancelarije u Birou za evropska i evroazijska pitanja Mark Fleming razgovarao je s ministrom finansija BiH Srđanom Amidžićem o jačanju stabilnosti u zemlji, podršci finansijskim reformama i unapređenju ekonomskog partnerstva između SAD-a i BiH.

Kako je navedeno na zvaničnom profilu X, Ambasade SAD u BiH, konstruktivan dijalog od vitalnog je značaja za napredak, stabilnost i prosperitet.

"Sjedinjene Države ostaju posvećene teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH", navodi se u objavi.

Gradovi i opštine Novi dan novo upozorenje za građane: Izbjegavajte

U objavi na društvenim mrežama, ministar finansija, Srđan Amidžić ističe da jačaju ekonomske veze sa SAD-om.

"Danas sam u Sarajevu razgovarao sa Markom Flemingom iz američkog Stejt departmenta o jačanju ekonomskog razvoja, podršci ekonomskim reformama, unaprijeđenju regionalne saradnje i produbljivanju ekonomskog partnerstva", poručio je Amidžić.