Sutra je Vavedenje, ovo su najvažniji običaji

03.12.2025

Četvrti decembar u crkvenom kalendaru donosi jedan od najpoštovanijih praznika koji se slavi u čast Presvete Bogorodice. Mnoge porodice ga obilježavaju kao svoju krsnu slavu, a posebno poštovanje prema ovom datumu imaju žene, stočari i porodilje, jer se vjeruje da Bogorodica upravo tada pruža posebnu zaštitu.

U mnogim krajevima Srbije, posebno u takovskom području, neguje se poseban običaj, djevojke koje su se tokom jeseni udale svečano se okupljaju nakon liturgije, obučene u najlepše što imaju.

U nekim mjestima, žene koje se još nisu ostvarile kao majke obilaze crkve i manastire, vjerujući da će im iskrena molitva doneti potomstvo. Ovaj segment praznika vijekovima je ostao dio narodne tradicije.

Vavedenje je poznato i po vjerovanju da tog dana ne bi trebalo koristiti oštre predmete, noževe, makaze ili bilo kakva sječiva. U narodu se govorilo da se time „zatvaraju čeljusti zvijerima“ tokom zime i priziva sigurnost doma i domaćinstva. Praznik podrazumijeva i bogatu trpezu, uz uvjerenje da obilna hrana donosi plodnost, mir i blagostanje.

Tradicionalno se smatra da bi trebalo izbjegavati jela koja se seku nožem, jer se vjerovalo da to može „presjeći sreću“ ili doneti nesrećne okolnosti u kuću. Zato su na trpezi dominirala jela koja se služe u cjelini ili kidaju rukom.

Kao i uz mnoge praznike, i uz Vavedenje se vezuju vremenska tumačenja. Stariji kažu:

ako pada kiša – očekuje se rodna godina,

ako duva snažan vjetar – biće nerodna,

ako dan donese hladnoću i snijeg – predstoji blaga i topla godina.

Ova narodna vjerovanja deo su bogatog folklora koji i danas živi među vjernicima.

(Ona.rs)

SPC

Vavedenje Presvete Bogorodice

