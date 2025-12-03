Logo
Large banner

Ovaj znak će do kraja decembra imati prazan novčanik

Izvor:

Krstarica

03.12.2025

22:19

Komentari:

0
Овај знак ће до краја децембра имати празан новчаник
Foto: Unsplash

Ako ste primjetili da vam se posljednjih nedjelja novac bukvalno topi iz novčanika, niste jedini.

Decembar ume da bude čudan, malo praznična euforija, malo neplanirani troškovi, malo „ma ajde, počastiću se“.

Ali astrologija kaže da jedan znak posebno prolazi kroz finansijski haos ovih dana. Da li ste vi taj nesrećnik ili vam je sudbina ipak malo naklonjenija?

мадуро-венецуела-06112025

Svijet

Venecuela rasporedila vojsku: Odgovor Trampu

Jarac, iako poznat po disciplini i hladnom razumu, ove godine u decembru nikako da uhvati pravi ritam. Kao da sve što dotakne – pukne, nestane ili uopšte ne krene kako je zamislio. Zvuči poznato? Računi iskaču kao iz rukava, dogovoreni novac kasni, a troškovi se samo nižu. I što je najgore, Jarac je tip koji mrzi da traži pomoć. Radije će sve prećutati i „stisnuti zube“, nego priznati da mu je budžet na ivici.

Možda ste i vi osjetili taj čudan pritisak – onu misao: „Gdje li opet ode sva plata?“ Desi se svima, ali Jarčevima sad to posebno intenzivno. Ipak, nije sve tako crno. Decembar testira strpljenje, ali zato januar donosi potpuno drugačiju energiju. Kao da se stvari naglo razvežu, pa i ono što je stajalo", konačno krene.

U međuvremenu, postoji jedan praktičan savjet koji može da vam ublaži ovaj period – zapišite ipak svaki trošak. Zvuči sitno, možda čak i smešno, ali deluje. Kad god smo i sami (ili neko nama blizak) ulazili u „rupa bez dna“ fazu, samo to jednostavno praćenje davalo je makar neki osećaj kontrole. Od‌jednom vidite gde odlazi novac, šta možete da presiječete i šta zapravo nije toliko neophodno, piše Krstarica.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Венецуела распоредила војску: Одговор Трампу

Svijet

Venecuela rasporedila vojsku: Odgovor Trampu

2 h

0
У Враци пронађено изглодано људско тијело

Svijet

U Vraci pronađeno izglodano ljudsko tijelo

2 h

0
Снажан земљотрес погодио Албанију

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Albaniju

2 h

0
Flaša vode

Svijet

Popio mineralnu vodu i završio na intenzivnoj: Šta je otkrila analiza?

2 h

0

Više iz rubrike

Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету

Zanimljivosti

Rakun provalio u prodavnicu i napio se: Radnici ga pronašli onesvješćenog u toaletu

4 h

0
Новогодишња јелка скупља од половног пунта

Zanimljivosti

Novogodišnja jelka skuplja od polovnog punta

6 h

0
Стиже финансијски препород за ова три знака

Zanimljivosti

Stiže finansijski preporod za ova tri znaka

7 h

0
Овај мали предмет привлачи новац - набавите га одмах

Zanimljivosti

Ovaj mali predmet privlači novac - nabavite ga odmah

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Zapalio se motor aviona sa 425 putnika

22

51

Tramp: Za tango treba dvoje

22

48

Nikola Rokvić u toku Božićnog posta pokazao kako sprema ručak

22

44

Otac ubijenog Mateje završio na psihijatriji, pa dobio tumor

22

28

Vozač iz BiH potukao se nasred auto-puta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner