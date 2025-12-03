Logo
Venecuela rasporedila vojsku: Odgovor Trampu

Izvor:

SRNA

03.12.2025

22:17

Венецуела распоредила војску: Одговор Трампу
Foto: Tanjug / AP

Oružane snage Venecuele raspoređene su širom zemlje kao odgovor na prijetnje američke administracije, rekao je predsjednik Nikolas Maduro.

"Dvadeset dvije sedmice vojne, civilne i policijske obuke dovele su Venecuelu do najvišeg stepena sveobuhvatne odbrambene sposobnosti koji smo ikada postigli. Pripremile su nas da branimo svoju zemlju, suverenitet i dostojanstvo i garantuju slobodnu i suverenu domovinu za buduće generacije", rekao je Maduro u video obraćanju.

Policija

Svijet

U Vraci pronađeno izglodano ljudsko tijelo

On je podsjetio da je, povodom prijetnji iz SAD, Venecuela pet meseci vršila vojne vježbe pod nazivom "Nezavisnost 200", prenosi TASS.

Maduro je osudio akcije SAD protiv Venecuele i rekao da "psihološki teror" nije ni za centimetar skrenuo njegovu zemlju sa puta "izgradnje jake domovine".

Od početka septembra, američki borbeni avioni gađali su brodove sa drogom iz Venecuele i drugih latinoameričkih zemalja.

Zemljotres

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Albaniju

Predsjednik SAD Donald Tramp više puta JE zaprijetio da će početi bombardovanje kopnenih ciljeva.

SAD su tokom posljednjih mjeseci znatno pojačale vojno prisustvo na Karibima, navodeći borbu protiv trgovine drogom kao primarni razlog.

