U Vraci pronađeno izglodano ljudsko tijelo

Izvor:

Telegraf

03.12.2025

22:14

Komentari:

0
U šumi u blizini psihijatrijske ustanove u bugarskoj Vraci pronađeno je raskomadano i izglodano ljudsko tijelo, prenose mediji.

Tijelo je pronašao čovjek koji je šetao šumom iza bivšeg Centra za kožne i venerične bolesti, na putu ka Domu za stare gdje je namjeravao da posjeti prijatelja.

Čovjek je odmah prijavio policiji šta je našao, a za nekoliko minuta na lice mjesta stigla je Hitna pomoć i dvije policijske ekipe.

Zajedno sa njima bio je i načelnik regionalne direkcije Ministarstva unutrašnjih poslova u Vraci, viši komesar Krasimir Jončev.

Uniformisani policajci ogradili su i blokirali područje, a uviđaj je odmah izvršen.

Tijelo je odnijeto na Institut za sudsku medicinu gdje će biti obavljena obdukcija. Prema dosadašnjim informacijama, tijelo pripada muškarcu koji nije bio beskućnik niti je živio sam.

Tragovi na tijelu ukazuju da je ono bilo u žbunju najmanje mjesec dana. Zbog prisustva šakala i pasa u šumovitom području, tijelo je djelimično rastrgnuto, a ostao je uglavnom samo torzo.

Ovo mjesto je decenijama poznato kao omiljeno okupljanje narkomana. Za sada nije jasno da li je žrtva samo šetala tim područjem ili je riječ o osobi koja je bila zavisna od ilegalnih supstanci.

Detaljniji pregledi terena i obdukcija trebalo bi da razjasne uzrok smrti muškarca, a policija nastavlja istragu, prenosi "Telegraf".

