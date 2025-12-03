Logo
Nikola Rokvić u toku Božićnog posta pokazao kako sprema ručak

Izvor:

Blic

03.12.2025

22:48

Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак
Foto: Instagram/nikolarokvic

Pjevač Nikola Rokvić veoma je posvećen vjeri, te na Instagramu nerijetko priča o duhovnosti, a sada, u vrijeme Božićnog posta podijelio je sa svojim pratiocima jedan recept.

Naime, Nikola je podijelio video iz porodičnog doma i pokazao kako sprema musaku od lignji, koji mu je dao kolega Željko Samardžić, prenosi Blic.

Policija Srbija

Hronika

Ubio Mateju i tijelo bacio u žbunje: Otac nastradalog dječaka završio na psihijatriji, pa dobio tumor

"Danas ću da spremim lijep ručak, po savjetu i recepta mog prijatelja i pjevača Željka Samardžića. Danas ću da spremim posnu musaku od lignji, kažu da je to stari dalmatinski recept, pa hajde da probamo", rekao je on u snimku i dodao:

"Od sastojaka imamo jadranske lignje, dar mojih prijatelja, luk, krompir, imamo maslinovo ulje, belo vino, so, lovorov list iz manastira Hilandar, nabrali smo, tamjan, tako da nadam se da će biti dobar ručak", istakao je on.

Nikola Rokvić

