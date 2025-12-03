Mina Vrbaški dobila milionsku kaznu

Izvor:
Učesnica rijalitija "Elita 9", Mina Vrbaški, sankcionisana je zbog svojih postupaka u Beloj kući.
Produkcija se oglasila saopštenjem u kojem je precizirano kolika je novčana kazna i zbog čega je donijeta.
Veliki šef oštro je reagovao i odlučio da kazni Minu zbog kršenja osnovnog pravila rijalitija.
Kako se navodi u saopštenju, odluka da se kazni Mina Vrbaški sa milion dinara donijeta je zbog laži koje je ona iznijela na račun produkcije.
Mina je, inače, u rijalitiju bila bliska sa Asminom Durdžićem, a nedavno je pričala o njihovom odnosu.
"Mi se non-stop svađamo i naša mišljenja se kose, ali jako je čudna situacija u kući kao neko zatišje pred buru. Moram da ti priznam da sam vidjela Maju kako je šaputala Đukiću i non stop vidim tu neko ćućurenje, a danas je rekla: 'Da nisi svašta j**ao, mogao si ti da spavaš sa mnom ovdje'. Sve pratim i ovo sa Asminom mislim da oboje tjeraju inat i da su se oboje u jednom trenutku zaigrali. Maja je povukla ručnu i pokušala da se opere kod Stanije, ali nije ispala drugarica kao što i Asmin nije ispao drugar", rekla je ona.
"Mislim da su oboje dva ego manijaka i mislim da i dalje tjeraju inat jedno drugom, ali mislim da je Maja krenula da gaji to nešto što zaigra u stomaku. Dača na primjer meni nikad nije rekao ništa konkretno šta je Maja govorila za Asmina, jedino njih troje znaju šta se tačno dešava", dodala je Mina, prenosi "Telegraf".
