Mina Vrbaški dobila milionsku kaznu

Produkcija se oglasila saopštenjem u kojem je precizirano kolika je novčana kazna i zbog čega je donijeta.

Veliki šef oštro je reagovao i odlučio da kazni Minu zbog kršenja osnovnog pravila rijalitija.

Kako se navodi u saopštenju, odluka da se kazni Mina Vrbaški sa milion dinara donijeta je zbog laži koje je ona iznijela na račun produkcije.

Mina je, inače, u rijalitiju bila bliska sa Asminom Durdžićem, a nedavno je pričala o njihovom odnosu.

"Mi se non-stop svađamo i naša mišljenja se kose, ali jako je čudna situacija u kući kao neko zatišje pred buru. Moram da ti priznam da sam vidjela Maju kako je šaputala Đukiću i non stop vidim tu neko ćućurenje, a danas je rekla: 'Da nisi svašta j**ao, mogao si ti da spavaš sa mnom ovdje'. Sve pratim i ovo sa Asminom mislim da oboje tjeraju inat i da su se oboje u jednom trenutku zaigrali. Maja je povukla ručnu i pokušala da se opere kod Stanije, ali nije ispala drugarica kao što i Asmin nije ispao drugar", rekla je ona.

"Mislim da su oboje dva ego manijaka i mislim da i dalje tjeraju inat jedno drugom, ali mislim da je Maja krenula da gaji to nešto što zaigra u stomaku. Dača na primjer meni nikad nije rekao ništa konkretno šta je Maja govorila za Asmina, jedino njih troje znaju šta se tačno dešava", dodala je Mina, prenosi "Telegraf".