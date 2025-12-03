Logo
Mina Vrbaški dobila milionsku kaznu

Telegraf

03.12.2025

22:24

0
Мина Врбашки добила милионску казну

Učesnica rijalitija "Elita 9", Mina Vrbaški, sankcionisana je zbog svojih postupaka u Beloj kući.

Produkcija se oglasila saopštenjem u kojem je precizirano kolika je novčana kazna i zbog čega je donijeta.

Veliki šef oštro je reagovao i odlučio da kazni Minu zbog kršenja osnovnog pravila rijalitija.

Kako se navodi u saopštenju, odluka da se kazni Mina Vrbaški sa milion dinara donijeta je zbog laži koje je ona iznijela na račun produkcije.

Mina je, inače, u rijalitiju bila bliska sa Asminom Durdžićem, a nedavno je pričala o njihovom odnosu.

"Mi se non-stop svađamo i naša mišljenja se kose, ali jako je čudna situacija u kući kao neko zatišje pred buru. Moram da ti priznam da sam vidjela Maju kako je šaputala Đukiću i non stop vidim tu neko ćućurenje, a danas je rekla: 'Da nisi svašta j**ao, mogao si ti da spavaš sa mnom ovdje'. Sve pratim i ovo sa Asminom mislim da oboje tjeraju inat i da su se oboje u jednom trenutku zaigrali. Maja je povukla ručnu i pokušala da se opere kod Stanije, ali nije ispala drugarica kao što i Asmin nije ispao drugar", rekla je ona.

"Mislim da su oboje dva ego manijaka i mislim da i dalje tjeraju inat jedno drugom, ali mislim da je Maja krenula da gaji to nešto što zaigra u stomaku. Dača na primjer meni nikad nije rekao ništa konkretno šta je Maja govorila za Asmina, jedino njih troje znaju šta se tačno dešava", dodala je Mina, prenosi "Telegraf".

Mina Vrbaški

elita

Zadruga

rijaliti

