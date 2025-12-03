Logo
Vozač iz BiH potukao se nasred auto-puta

ATV

03.12.2025

22:28

0
Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута
Foto: Pexels.com

Provokacije tokom vožnje dovele su do toga da su dva muškarca nasred autoputa, u okrugu Vajc, izašla iz vozila i počela da se fizički obračunavaju. Jedan od vozača je 34-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Kako prenose austrijski mediji, jedno vozilo je tom prilikom oštećeno, za šta se tereti upravo državljanin Bosne i Hercegovine. On se pojavio na Okružnom sudu u Vajcu gd‌je je optužen za oštećenje imovine.

"Obojici bi trebalo oduzeti vozačke dozvole", rekao je sudija vidno zatečen.

On je još dodao: "Vi ste obojica opasni po društvo".

Prema riječima očevidaca, vozač je zaustavio vozilo u zaustavnoj traci, a zatim su oba vozača izašla i počela fizički da se sukobljavaju. Očevici su prijavili da su se muškarci naguravali, dok su se vozila velikom brzinom kretala pored njih.

Policija je odmah reagovala i stigla na mjesto događaja. Muškarci su identifikovani, a protiv njih je pokrenut postupak zbog ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja. Kako se navodi, njihovo ponašanje je moglo da izazove ozbiljnu nesreću, jer su se nalazili direktno nasred auto-puta.

Saobraćaj je u tom trenutku bio usporen, a vozači su morali da budu posebno oprezni kako bi izbjegli potencijalnu tragediju.

Tuča

