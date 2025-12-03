Logo
Snažan zemljotres pogodio Albaniju

Izvor:

Agencije

03.12.2025

22:13

Снажан земљотрес погодио Албанију
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 3,4 stepena Rihtera zabilježen je na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.212 i dužine 20.093, blizu Đirokastra.

skajp aplikacije

BiH

Sud u BiH donio presudu: Dokazi iz Skaj aplikacije su nezakoniti

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

