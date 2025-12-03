Logo
Large banner

Sud u BiH donio presudu: Dokazi iz Skaj aplikacije su nezakoniti

Izvor:

Radio Sarajevo

03.12.2025

22:07

Komentari:

0
Суд у БиХ донио пресуду: Докази из Скај апликације су незаконити

Kantonalni sud u Tuzli donio je presudu u jednom predmetu u kojoj je zauzeo stav da bi korištenje u krivičnom postupku dokaza dobijenih putem aplikacije Skaj bilo u suprotnosti članu 6. Evropske konvencije za ljudska prava i pravom na pravično suđenje.

Potvrdila je ovo advokat Mirna Alibegović za portal "Radiosarajevo.ba".

Румуни разнијели украјински дрон

Svijet

Ukrajinci demantuju Rumune: Niste uništili

Kako ističe, ona je bila branilac optuženog u tom predmetu.

"Uložili smo prigovore na zakonitost ovih dokaza s obzirom da je riječ o masovnom presretanju komunikacija, kao i da nisu ispunjeni uslovi za provjeru zakonitosti učinjenog. Posebno je sporno što iz raspoložive dokumentacije nije vidljivo ko je, na koji način, kada i gdje prikupio te podatke kao i da uopšte nije moguće provjeriti izvorni sadržaj, pouzdanost i integritet takvih podataka", obrazložila je advokat Alibegović.

Ističe da je odbrana posebno insistirala na činjenici da je ovakvo postupanje suprotno, ne samo zakonodavstvu u BiH, nego čak i Zakoniku o krivičnom postupku Republike Francuske, zbog čega je, kako kaže, njihova nezakonitost neosporna i u Francuskoj, inicijalnoj državi njihovog pribavljanja.

ana ivanovic bastijan svajnstajger

Scena

Ana Ivanović tužila Bastijana Švajnštajgera

"Sud je usvojio prigovore odbrane kao osnovane i zabranio izvođenje ovih dokaza budući da bi njihovo provođenje bilo u suprotnosti sa pravom na pravično suđenje koje predviđa odredba člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima", pojašnjava advokati Mirna Alibegović u razgovoru za portal "Radiosarajevo.ba".

Podijeli:

Tagovi:

Skaj aplikacija

skaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Амиџић на састанку са Флемингом: Конструктиван дијалог од виталног је значаја за напредак

Republika Srpska

Amidžić na sastanku sa Flemingom: Konstruktivan dijalog od vitalnog je značaja za napredak

2 h

0
Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Svijet

Ljudska koža, izmet, krv: Ovo je pronađeno kod kuće Ane Volš - FOTO

2 h

0
Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Gradovi i opštine

Novi dan novo upozorenje za građane: Izbjegavajte

3 h

0
Доналд Трамп добио пријетњу: Не буди јагуара

Svijet

Donald Tramp dobio prijetnju: Ne budi jaguara

3 h

0

Više iz rubrike

У Бањалуци 14 ескорт огласа, али други град је рекордер

BiH

U Banjaluci 14 eskort oglasa, ali drugi grad je rekorder

7 h

0
"Члан Управног одбора УИО из ФБиХ угрозио отварање граничног прелаза Градишка"

BiH

"Član Upravnog odbora UIO iz FBiH ugrozio otvaranje graničnog prelaza Gradiška"

12 h

0
Кошарац: Сједница ПИК-а - млаћење празне сламе на сарајевском сијелу

BiH

Košarac: Sjednica PIK-a - mlaćenje prazne slame na sarajevskom sijelu

13 h

3
Аеродром Тузла добија 10 нових линија, постаје нова база компаније Виз Ер

BiH

Aerodrom Tuzla dobija 10 novih linija, postaje nova baza kompanije Viz Er

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Zapalio se motor aviona sa 425 putnika

22

51

Tramp: Za tango treba dvoje

22

48

Nikola Rokvić u toku Božićnog posta pokazao kako sprema ručak

22

44

Otac ubijenog Mateje završio na psihijatriji, pa dobio tumor

22

28

Vozač iz BiH potukao se nasred auto-puta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner