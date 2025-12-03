Sud u BiH donio presudu: Dokazi iz Skaj aplikacije su nezakoniti

Kantonalni sud u Tuzli donio je presudu u jednom predmetu u kojoj je zauzeo stav da bi korištenje u krivičnom postupku dokaza dobijenih putem aplikacije Skaj bilo u suprotnosti članu 6. Evropske konvencije za ljudska prava i pravom na pravično suđenje.

Potvrdila je ovo advokat Mirna Alibegović za portal "Radiosarajevo.ba".

Kako ističe, ona je bila branilac optuženog u tom predmetu.

"Uložili smo prigovore na zakonitost ovih dokaza s obzirom da je riječ o masovnom presretanju komunikacija, kao i da nisu ispunjeni uslovi za provjeru zakonitosti učinjenog. Posebno je sporno što iz raspoložive dokumentacije nije vidljivo ko je, na koji način, kada i gdje prikupio te podatke kao i da uopšte nije moguće provjeriti izvorni sadržaj, pouzdanost i integritet takvih podataka", obrazložila je advokat Alibegović.

Ističe da je odbrana posebno insistirala na činjenici da je ovakvo postupanje suprotno, ne samo zakonodavstvu u BiH, nego čak i Zakoniku o krivičnom postupku Republike Francuske, zbog čega je, kako kaže, njihova nezakonitost neosporna i u Francuskoj, inicijalnoj državi njihovog pribavljanja.

"Sud je usvojio prigovore odbrane kao osnovane i zabranio izvođenje ovih dokaza budući da bi njihovo provođenje bilo u suprotnosti sa pravom na pravično suđenje koje predviđa odredba člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima", pojašnjava advokati Mirna Alibegović u razgovoru za portal "Radiosarajevo.ba".