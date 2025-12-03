Logo
Novi dan novo upozorenje za građane: Izbjegavajte

ATV

03.12.2025

21:45

Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Sarajevo se ponovno suočava sa novim (starim) problemom zagađenja zraka, a 3. decembra, zabilježena je i gusta magla.

Kako izvještava nevladina organizacija Eko akcija, koja vrši mjerenje onečišćenja zraka na mjernim stanicama širom grada, zrak je označen kao nezdrav.

tramp 3

Svijet

Donald Tramp dobio prijetnju: Ne budi jaguara

Na mjernoj stanici kod Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, indeks zagađenja zraka je iznosio 191, što je karakteristika nezdravog zraka. Takođe, na mjernoj stanici Saraj-Polje, zabilježen je indeks od 197.

Mjerna stanica Otoka zabilježila je indeks od 194, te je zrak i ovdje okarakterisan kao nezdrav.

Zrak na Ilidži je takođe označen kao nezdrav, a indeks iznosi 153.

U preporukama za stanovništvo navode da:

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Društvo

Sutra je Vavedenje, ovo su najvažniji običaji

"Moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje. Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali".

Sarajevo

zagađenje vazduha

zagađenje

