Novi dan novo upozorenje za građane: Izbjegavajte

03.12.2025
Sarajevo se ponovno suočava sa novim (starim) problemom zagađenja zraka, a 3. decembra, zabilježena je i gusta magla.
Kako izvještava nevladina organizacija Eko akcija, koja vrši mjerenje onečišćenja zraka na mjernim stanicama širom grada, zrak je označen kao nezdrav.
Na mjernoj stanici kod Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, indeks zagađenja zraka je iznosio 191, što je karakteristika nezdravog zraka. Takođe, na mjernoj stanici Saraj-Polje, zabilježen je indeks od 197.
Mjerna stanica Otoka zabilježila je indeks od 194, te je zrak i ovdje okarakterisan kao nezdrav.
Zrak na Ilidži je takođe označen kao nezdrav, a indeks iznosi 153.
U preporukama za stanovništvo navode da:
"Moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje. Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali".
