Jezive slike u trebinjskoj bolnici: Medicinske sestre primijetile dim ispod vrata, ovo je bio uzrok požara

Požar je lokalizovan zahvaljujući brzoj reakciji medicinskog osoblja, a potom i intervenciji vatrogasaca. Kako bolnica izgleda nakon izvršenog uviđaja i šta je zapravo bio uzrok požara, rekao nam je direktor bolnice Nedeljko Lambeta.

''Neurologija je odjeljenje koje je trenutno potpuno neupotrebljivo, ali smo uspjeli već da se organizujemo, odjeljenje je prebačeno u prizemlje, a tu će da bude i ambulanta, tako da će neurološko odjeljenje neometano nastaviti sa radom. Sva ostala odjeljenja su se vratila na svoja mjesta, uključujući i pacijente, sve funkcioniše bez problema., kazao je Lambeta.

Gradovi i opštine Izbio veliki požar u trebinjskoj bolnici

Potrudićemo se da u narednih 10 dana odjeljenje neurologije vratimo u prvobitno stanje kako bi i pacijent i osoblje mogli da se vrate, rekao je on.

Zvanično još nije potvrđeno šta je bio uzrok požara, ali se pretpostavlja da je u pitanju problem sa instalacijama.

Požar bolnica Trebinje

''Dežurni ljekar imao je prijem pacijenta baš na ovom odjeljenju, vratio se u svoju dežurnu sobu, gdje je dobio poziv od medicinske sestre da se dim pojavio ispred vrata od ljekarske sobe. Dok je on stigao, stigli su i momci sa portirnice, razbili su vrata, već je unutra izbio požar. Trinaest pacijenata je ukupno bilo na ova dva odjeljenja i svi su uspješno evakuisani. U međuvremenu sam stigao i ja kao i vatrogasci. Jedna velika zahvalnost brzom reagovanju medicinskog osoblja i vatrogasaca, spriječili su možda mnogo veću tragediju koja je mogla nastati'', zaključio je Lambeta.