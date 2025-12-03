Valentina (7) i njena učiteljica čuvaju posljednje svjetlo znanja u opustjelom Gornjem Liplju

U Gornjem Liplju, tridesetak kilometara udaljenom od Teslića, osnovnu školu pohađa samo jedna učenica. Škola, osnovana prije stotinu godina, nekada je imala više od 50 đaka.

Danas je, zbog manjka učenika, jedna učionica pretvorena u muzej. Strahuju da bi škola, za tri godine, mogla biti zatvorena.

Baš kao i njeni vršnjaci, sedmogodišnja Valentina Pejaković vrijedno radi i uspješno savladava sve školske obaveze. Naučila je da čita i piše, voli da računa, ali društva nema. Sjedi sama u školskoj klupi, nema sa kim da se igra i podijeli užinu. Učiteljica Vesna ujedno joj je i najbolja drugarica.

''Moj omiljeni predmet je matematika i volim da računam. Voljela bih da ima još malo više djece, ali nema'', kaže drugi razred Valentina Pejaković, piše RTRS.

Selo je pusto, pa djece nema u blizini škole. Na igralištu se igra sama ili sa učiteljicom.

''Između dvije vatre ne možemo da se igramo. Pokušala sam da vidim da li ima djece da dođu da se pridruže, međutim nema djece, jako ih je malo. Radim sa njom sve, pomažem joj, sjedim pored nje, uvijek sam tu da joj budem podrška, trudim se da joj budem i drug i oslonac'', kaže učiteljica Vesna.

Najteže je organizovati nastavu fizičkog vaspitanja. Rad u paru i grupi nije moguć, pa je učiteljica prinuđena da prilagodi nastavni plan i program.

''Možda zvuči nevjerovatno, ali vjerujte da je meni dosta teže ovako, jer se moram truditi da prilagodim nastavu njoj, da smanjim sav taj nedostatak'', dodaje učiteljica Vesna.

I pored svih nedaća, Valentina je odlična učenica.

''Bio kozi rođendan, pa je goste zvala, kuče, mače, goluba i dva vrapca mala, u tanjir je svakom mladog lišća dala, gosti rekli jadni hvala nismo gladni'', dodaje Valentina.

Osnovna škola “Stevan Dušanić” nalazi se u neposrednoj blizini manastira Liplje. Nekada su učionice bile pune učenika. Danas nema tendencije da bi broj đaka mogao biti veći. Jedna učionica već je pretvorena u muzej. Plaše se da bi, sa Valentininim prelaskom u matičnu školu, ovo područno odjeljenje zauvijek moglo zatvoriti vrata.

''Imamo ukupno 243 đaka, centralna škola ima 151 đaka, ovdje jedan i imamo devetogodišnju školu u Liplju, ona ima 22 đaka. Vezano za školu u Buletiću, gdje je u Vićenci u Italiji upisano 17 đaka sa tog područja, a kod nas 11'', dodaje direktor Osnovne škole “Stevan Dušanić” Pribinić Siniša Božića.

Zahvaljujući donacijama riješili su problem grijanja, pa je sada učionica topla. Plan im je da saniraju pristupnu stazu, kako bi jedina učenica ove škole, imala povoljne uslove za rad i učenje.