Djeca dijelila u Vocap grupi eksplicitan sadržaj, policija odmah reagovala

Policija je otkrila da su učenici osnovne škole sa područja Zagreba učestvovali u grupi na aplikaciji za razmjenu poruka u kojoj se dijelio seksualno eksplicitan i drugi neprimjeren sadržaj.

Utvrđeno je da je nekoliko djece unutar grupe aktivno distribuiralo neprimjerene poruke, dok je dijete, administrator grupe, grupu napravilo sa ciljem da okupi što veći broj članova. Drugim riječima, nije imalo namjeru da učini krivično djelo.

Policajci su utvrdili identitet administratora i svih učesnika grupe, a potvrđeno je da je nekoliko djece u grupi dijelilo seksualno eksplicitne i druge neprikladne sadržaje.

Nakon završenih uviđaja, grupa je trajno izbrisana. Utvrđeno je da se radi o krivično neodgovornoj djeci, pa će o svemu biti obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad i nadležno državno tužilaštvo.

Policija ponovo apeluje na roditelje i djecu da budu odgovorni na društvenim mrežama i aplikacijama, kao i da roditelji redovno prate onlajn aktivnosti svoje djece.

"Neprimjeren ili uvredljiv sadržaj moguće je prijaviti administratoru (Kako prijaviti sadržaj objavljen na društvenoj mreži / aplikaciji) odnosno "Abuse" službi pružaoca internet usluge kako bi uklonio neprimjeren sadržaj, ali i anonimno policiji preko Red Button, gdje djeca i njihovi roditelji mogu pronaći više informacija o samozaštitnom ponašanju, kao i anonimno prijaviti svoja saznanja o svim oblicima neprihvatljivog ponašanja ili kršenja prava djece", stoji u policijskom saopštenju.