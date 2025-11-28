Logo
Large banner

Dvije osobe učestvovale u paljenju automobila Maria Kordića

Izvor:

Avaz

28.11.2025

07:18

Komentari:

1
Запаљен службени ауто града Мостара
Foto: PVP Mostar

Policijski službenici izuzeli su snimke nadzornih kamera nakon što je u noći s utorka na srijedu zapaljeno službeno vozilo koje koristi gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Na snimcima su uočeni počinioci, a riječ je o dvije osobe.

Prva osoba, malo poslije tri sata ujutro, prošla je pored vozila i kratko izviđala teren, dok je druga osoba potom podmetnula požar na vozilu. Ubrzo su se udaljili s mjesta događaja.

Хонг Конг

Svijet

Raste broj žrtava katastrofalnog požara: Stanari ostali bez svega

Kordić je ujutro na svom Fejsbuk profilu objavio da je incident prijavljen policiji koja provodi sve potrebne mjere.

- Žao mi je što smo došli u situaciju da zbog obavljanja dužnosti moramo tražiti policijsku zaštitu, ali nas to neće zaustaviti. Nastavljamo raditi predano, odgovorno i isključivo u interesu Mostara - napisao je Kordić.

Komšije tvrde da je Kordić po saznanju o požaru istrčao kako bi spasio stvari iz automobila. Tom prilikom je povrijedio ruku, a kasnije mu je pružena ljekarska pomoć i zašiven prst.

Podijeli:

Tagovi:

Mario Kordić

Mostar

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Паника у Грчкој: Олуја Адел погодила Атику

Svijet

Panika u Grčkoj: Oluja Adel pogodila Atiku

8 h

0
Данас почиње Божићни пост: Сјећање на три света мученика који су живот дали за Христа

Društvo

Danas počinje Božićni post: Sjećanje na tri sveta mučenika koji su život dali za Hrista

8 h

0
Национална гарда

Svijet

Preminula pripadnica Nacionalne garde ranjena blizu Bijele kuće

8 h

0
Је ли Радивоје најобразованији пастир: Магистар чува стадо оваца

Zanimljivosti

Je li Radivoje najobrazovaniji pastir: Magistar čuva stado ovaca

16 h

0

Više iz rubrike

Ужас у БиХ: Дјевојка пријавила полицајце за сексуално узнемиравање

Hronika

Užas u BiH: Djevojka prijavila policajce za seksualno uznemiravanje

18 h

3
Познат узрок смрти бебе која је преминула на путу од Коњица до Мостара

Hronika

Poznat uzrok smrti bebe koja je preminula na putu od Konjica do Mostara

20 h

0
Ухапшен осумњичени за рањавање у Сарајеву

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za ranjavanje u Sarajevu

21 h

0
Тужилаштво тражи доживотне казне за убиство Раденка Башића

Hronika

Tužilaštvo traži doživotne kazne za ubistvo Radenka Bašića

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner