Dvije osobe učestvovale u paljenju automobila Maria Kordića

Policijski službenici izuzeli su snimke nadzornih kamera nakon što je u noći s utorka na srijedu zapaljeno službeno vozilo koje koristi gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Na snimcima su uočeni počinioci, a riječ je o dvije osobe.

Prva osoba, malo poslije tri sata ujutro, prošla je pored vozila i kratko izviđala teren, dok je druga osoba potom podmetnula požar na vozilu. Ubrzo su se udaljili s mjesta događaja.

Kordić je ujutro na svom Fejsbuk profilu objavio da je incident prijavljen policiji koja provodi sve potrebne mjere.

- Žao mi je što smo došli u situaciju da zbog obavljanja dužnosti moramo tražiti policijsku zaštitu, ali nas to neće zaustaviti. Nastavljamo raditi predano, odgovorno i isključivo u interesu Mostara - napisao je Kordić.

Komšije tvrde da je Kordić po saznanju o požaru istrčao kako bi spasio stvari iz automobila. Tom prilikom je povrijedio ruku, a kasnije mu je pružena ljekarska pomoć i zašiven prst.