Uhapšen osumnjičeni za ranjavanje u Sarajevu

Izvor:
SRNA
27.11.2025
18:12
Komentari:0
Muškarac čiji su inicijali A.B. uhapšen je danas zbog sumnje da je iz vatrenog oružja ranio tridesetšestogodišnjeg N.S. u sarajevskom naselju Alipašino polje, potvrđeno je u MUP-u Kantona Sarajevo.
Uhapšeni je osumnjičen za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u vezi sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda.
Policijsku upravu Novi Grad juče oko 15.30 časova muškarac je obavijestio da ga je na Trgu međunarodnog prijateljstva iz vatrenog oružja ranilo u nogu njemu poznato lice.
Povrijeđeni muškarac zadobio je lakše tjelesne povrede i sam se odvezao do Hitne pomoći.
Federalni mediji javili su da je uhapšen Amar Biber.
BiH
21 h0
Republika Srpska
21 h0
Košarka
22 h0
Savjeti
22 h0
Najnovije
Najčitanije
15
31
15
28
15
27
15
03
14
53
Trenutno na programu