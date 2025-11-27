Logo
Uhapšen osumnjičeni za ranjavanje u Sarajevu

Izvor:

SRNA

27.11.2025

18:12

Ухапшен осумњичени за рањавање у Сарајеву
Foto: ATV

Muškarac čiji su inicijali A.B. uhapšen je danas zbog sumnje da je iz vatrenog oružja ranio tridesetšestogodišnjeg N.S. u sarajevskom naselju Alipašino polje, potvrđeno je u MUP-u Kantona Sarajevo.

Uhapšeni je osumnjičen za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u vezi sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda.

Policijsku upravu Novi Grad juče oko 15.30 časova muškarac je obavijestio da ga je na Trgu međunarodnog prijateljstva iz vatrenog oružja ranilo u nogu njemu poznato lice.

Povrijeđeni muškarac zadobio je lakše tjelesne povrede i sam se odvezao do Hitne pomoći.

Federalni mediji javili su da je uhapšen Amar Biber.

