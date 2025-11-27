Hapšenje u Kalesiji zbog napada na službeno lice

Na području Kalesije lišen je slobode V.G. iz Osmaka, za kojim je bila raspisana operativna potraga, osumnjičen za izazivanja opšte opasnosti i napada na ovlaštenu službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti.

Nakon izvršenja navedenih djela, osumnjičeni se skrivao na lokacijama izvan nadležnosti Uprave policije MUP-a TK.

"Nakon kriminalističke obrade, V.G. će uz izvještaj sa dokazima biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo razbojništva (član 289, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH), u sticaju sa krivičnim djelima izazivanja opšte opasnosti (član 323, stav 1.) i napada na ovlaštenu službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti (član 359, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH), te u vezi sa članovima 31 i 32 istog zakona", saopštio je iz MUP TK-a.

Region Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

Iz MUP-a TK-a navode da će rad na dokumentovanju krivičnih djela povezanih sa događajem od 19. novembra 2025. godine u Kalesiji biti nastavljen, kao i utvrđivanje tačnog činjeničnog stanja i eventualne odgovornosti drugih lica.

Sve aktivnosti provode se pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.