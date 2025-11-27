Logo
Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

Izvor:

Agencije

27.11.2025

14:15

Komentari:

0
Glavni američki pregovarač za Ukrajinu upozorio je evropske diplomate da Rusija sada proizvodi rakete brže nego što ih ispaljuje, praveći sve veće zalihe oružja dugog dometa koje bi moglo da "zada nokaut udarac" Ukrajini.

Prema pisanju lista "Njujork tajms", koji se poziva na dva zapadna zvaničnika, Danijel Driskol, sekretar američke vojske i ključna figura u mirovnim naporima Trampove administracije, iznio je to upozorenje na sastanku zapadnih diplomata u Kijevu prošle nedjelje.

Драгослав Стјепановић

Hronika

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Zvaničnici, koji su razgovarali sa "Njujork tajmsom" rekli su da je njegova poruka jasna: gomilanje raketa povećava hitnost da se postigne pregovaračko rješenje.

Ukrajinska obavještajna služba: 2.900 Iskandera, Kinžala, Kalibara

Prema ukrajinskoj vojnoj obavještajnoj službi, Moskva sada godišnje sklapa oko 2.900 krstarećih i balističkih raketa, uključujući sisteme "Iskander", "Kinžal" i "Kalibar", što prevazilazi brzinu paljbe i omogućava Rusiji da akumulira "stotine" dodatnih raketa.

"Lansiranja ne prate proizvodnju", potvrdio je Fabijan Hofman, stručnjak za rakete na Univerzitetu u Oslu.

Rusija, rekao je on, možda obnavlja zalihe za sukobe van Ukrajine ili da bi dodatno izvršila pritisak na Kijev.

Rastući nivo prijetnje

Rastući arsenal predstavlja višestruke prijetnje, piše K"ijev post": dublje udare na krhku energetsku mrežu Ukrajine, pojačan pritisak na iscrpljene sisteme protivvazdušne odbrane i potencijalne napade ili prinudu na druge evropske države.

Привођење Игора Арсенића

Hronika

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Balističke rakete posebno nadmašuju sposobnost Ukrajine da nabavi presretače poput "Patriota" ili sistema SAMP/T.

Hofman je upozorio da bi ovaj trend uskoro mogao da ostavi Kijev u ranjivoj poziciji: "To je veoma zabrinjavajuće."

Zapadni zvaničnici kažu da zalihe označavaju veliku promjenu u odnosu na ranije periode rata, kada su rakete često ispaljivane odmah nakon proizvodnje.

Trampova administracija tvrdi da Rusija trenutno ima prednost na bojnom polju i da bi odlaganje pregovora moglo pogoršati strateški položaj Ukrajine.

Hofman je upozorio da zaustavljanje rata neće natjerati Rusiju da uspori svoje gomilanje – ako ništa drugo, moglo bi da ga ubrza.

"Ako Rusija pobjedonosno izađe iz ovog rata, mogla bi se osećati veoma avanturistički u budućnosti i imati ogromne zalihe naoružanja dugog dometa", rekao je on.

Tagovi:

Rusija

Ukrajina

Rakete

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Amerika

EU

Evropska unija

