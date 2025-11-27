Evropska unija nastoji da poremeti političke i diplomatske procese u vezi sa Ukrajinom, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- Ovdje se ne radi o sticanju poena. Ovdje se ne radi o jačanju pozicije angažovanjem masa. Ovde se radi, prvo, o narušavanju političkog i diplomatskog rješenja i, drugo, o manipulisanju situacijom za sopstvene svrhe - rekla je Zaharova, prenosi RBK Rusija.

Kako je navela, curenje informacija o američkom planu za Ukrajinu ima za cilj da ometa diplomatske napore i kontakte.

Ona je dodala da će Rusija otkriti planirane diplomatske aktivnosti kada budu zakazane.

- Curenje informacija i lažne informacije o američkom planu za Ukrajinu imaju za cilj da poremete diplomatske akcije i kontakte - izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova na brifingu.

Blumberg je nedavno objavio dva transkripta razgovora bez navođenja izvora, jedan između specijalnog izaslanika predsjednika SAD Stiva Vitkofa i pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova 14. oktobra i drugi između specijalnog predstavnika ruskog predsjednika Kirila Dmitrijeva i Jurija Ušakova 29. oktobra.

Dmitrijev je ovu informaciju nazvao lažnom.