FBI istražuje pucnjavu u Vašingtonu kao potencijalni čin terorizma

Izvor:

SRNA

27.11.2025

10:51

Komentari:

0
Национална гарда
Foto: Tanjug/AP/Rahmat Gul

Federalni biro za istrage /FBI/ istražuje pucnjavu u Vašingtonu kao potencijalni čin međunarodnog terorizma, javio je "Ej-Bi-Si njuz", pozivajući se na neimenovane izvore.

Prema riječima izvora, nadležni organi pokušavaju da ustanove da li je napadač možda izvršio napad pod uticajem ili u ime neke međunarodne terorističke organizacije.

Школа

Srbija

Haos ispred škole: Otac upao u dvorište i tukao đake

Državljanin Avganistana uhapšen je ranije nakon što je ranio dvojicu pripadnika Nacionalne garde, koji su kasnije podlegli povredama.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je jučerašnji napad na pripadnike Nacionalne garde SAD bio čin terorizma i zločin protiv čovječnosti.

Петер Сијарто

Republika Srpska

Sijartu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci

On je naredio da se provjere svi oni koji su došli iz Avganistana u SAD tokom Bajdenovog mandata, naročito one koji su pobjegli iz Avganistana tokom evakuacije velikih razmjera 2021. godine.

