Muškarac uhapšen zbog paljevine automobila

ATV

27.11.2025

12:01

Илустрација
Foto: ATV

Muškarac čiji su inicijali M.B. uhapšen je u Visokom zbog paljevine, u kojoj su oštećena tri automobila.

Kantonalno Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se požar do kog je došlo na automobilu marke BMW u opštini Novo Sarajevo, proširio na još dva automobila koja su se nalazila parkirana u neposrednoj blizini.

Стевандић-Сијарто-27112025

Republika Srpska

Stevandić: Srbi i Mađari uvijek nađu način da zajedno nadigraju razne "zukane"

U požaru, koji je nastao sinoć oko 21.55 časova, nije bilo povrijeđenih, a vatru su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice KS.

Na vozilima je nastupila materijalna šteta, a događaj je okvalifikovan kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

hapšenje

paljevina automobila

