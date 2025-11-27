Muškarac uhapšen zbog paljevine automobila

Izvor:
Muškarac čiji su inicijali M.B. uhapšen je u Visokom zbog paljevine, u kojoj su oštećena tri automobila.
Kantonalno Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se požar do kog je došlo na automobilu marke BMW u opštini Novo Sarajevo, proširio na još dva automobila koja su se nalazila parkirana u neposrednoj blizini.
U požaru, koji je nastao sinoć oko 21.55 časova, nije bilo povrijeđenih, a vatru su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice KS.
Na vozilima je nastupila materijalna šteta, a događaj je okvalifikovan kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.
