Logo
Large banner

Požar i u domu za stare u Srbiji: Stradala jedna osoba

Izvor:

Telegraf

27.11.2025

11:41

Komentari:

0
Пожар и у дому за старе у Србији: Страдала једна особа
Foto: Pixabay

Jedno lice smrtno je stradalo u dok su dvije osobe povrijeđene u požaru koji je u srijedu, 26. novembra, oko 17 sati izbio u Šavničkoj ulici broj 10 u Zaječaru.

Prema nezvaničnim informacijama, požar je izbio u objektu pružane usluge čuvanja starih, ali bez dozvole za rad.

Po riječima vatrogasaca, požar je izbio u podrumu kod kotla za loženje.

Prema nekim navodima, u toj kući već duže vrijeme ne pružaju usluge čuvanja i njege starijih i bolesnih lica, ali bez zvanične dozvole za rad, piše lokalni portal Zamedia.

Oglasio se Centar za socijalni rad

Tim povodom oglasio se Centar za socijalni rad u Zaječaru, a saopštenje prenosimo u cjelosti.

илу-вода-ријека-20112025

Društvo

Una kod Kostajnice prešla kotu redovne odbrane od poplava

"Centar za socijalni rad u Zaječaru obaveštava javnost da je upoznat sa navedenim slučajem, kao i da preminulo lice nije bilo korisnik Centra. Lica koja su posredstvom ovog Centra bila na porodičnom smeštaju koji se nalazio u ovom objektu su u dobrom stanju, bez ikakvih povreda, preuzeta su od strane Centra i zbrinuta u drugom porodičnom smeštaju, u drugoj hraniteljskoj porodici za odrasla i stara lica. Navedeni objekat se nalazi u privatnom vlasništvu, isti ne predstavlja ustanovu socijalne zaštite i istim objektom ne rukovodi Centar za socijalni rad u Zaječaru", stoji u saopštenju.

PU Zaječar radi na prikupljanju svih potrebnih dokaza i informacija nakon čega će biti obaveštena javnost, saopštili su iz PU Zaječar, prenosi Telegraf.

Podsjetimo da je početkom novembra u razornom požaru u Domu penzionera u Tuzli smrtno stradalo 17 osoba.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Анис Калајџић

Hronika

Ubica Aldine Jahić pred sudom: Negirao optužbe za ugrožavanje bezbjenosti

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Ponovo pretresi na Stomatološkom fakultetu i Univerzitetu u Sarajevu

3 h

0
Саобраћајна несрећа у Србији

Hronika

Detalji stravične nesreće u Srbiji: Kombi smrskan ispod valjka (VIDEO)

4 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Teška nesreća u Banjaluci, povrijeđena jedna osoba

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner