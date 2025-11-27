Ubica Aldine Jahić pred sudom: Negirao optužbe za ugrožavanje bezbjenosti

Anis Kalajdžić (33) iz Mostara osumnjičen za teško ubistvo Aldine Jahić (33) iz Kalesije danas je, nakon 11 dana od tog stravičnog događaja iz pritvorske jedinice Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Mostar doveden u Opštinski sud u Mostaru radi izjašnjenja o krivici za drugi postupak koji se protiv njega vodi pred ovim sudom.

On je optužen da je počinio produženo krivično djelo Ugrožavanje bezbjednosti.

Njega je u januaru ove godine za to prijavila jedna djevojka iz Mostara, a nakon provedene istrage, Tužilaštvo HNK je podiglo optužnicu koju je Opštinski sud u Mostaru potvrdio u cijelosti 15.maja.

U pratnji svog advokata, Nermina Dizdara, Kalajdžić se pred sutkinjom za prethodno saslušanje, Elmom Brčić-Rožajac izjasnio da nije kriv za djelo koje mu se stavlja na teret. Ustvrdio je da je razumio optužnicu, ali i da je dobrog zdravstvenog stanja.

Prethodno je postupajuća tužiteljka Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Nataša Zlomislić izjavila da odustaje od kaznenog naloga za izricanje uslovne presude.

Praktično, tužiteljka je povukla prijedlog da se Kalajdžiću izrekne predložena uslovna presuda, s obzirom na to da se, navela je, optuženi Kalajdžić osnovano sumnjiči da je počinio više teških krivičnih djela zbog čega mu je određen pritvor.

Navela je da u cijelosti ostaje kod potvrđene optužnice. Odbrana je istakla da odluku o tome ostavlja sudu. U konačnici, sud je prihvatio prijedlog Tužilaštva HNK.

Kalajdžić je, podsjetimo, pucnjem iz pištolja u nedjelju, 16.novembra oko 18 sati usmrtio Jahić .

Uz KD „Teško ubistvo ženske osobe“ na teret mu se stavlja da je u sticaju počinio i KD „Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“ iz Zakona o oružju i streljivu HNK.