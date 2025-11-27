Logo
Ubica Aldine Jahić pred sudom: Negirao optužbe za ugrožavanje bezbjenosti

27.11.2025

11:33

Анис Калајџић
Foto: Privatna arhiva

Anis Kalajdžić (33) iz Mostara osumnjičen za teško ubistvo Aldine Jahić (33) iz Kalesije danas je, nakon 11 dana od tog stravičnog događaja iz pritvorske jedinice Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Mostar doveden u Opštinski sud u Mostaru radi izjašnjenja o krivici za drugi postupak koji se protiv njega vodi pred ovim sudom.

On je optužen da je počinio produženo krivično djelo Ugrožavanje bezbjednosti.

Медвједић

Nauka i tehnologija

Plišani medvjedić stigao skoro do svemira, pa nestao: Kamera snimila "posljednje trenutke"

Njega je u januaru ove godine za to prijavila jedna djevojka iz Mostara, a nakon provedene istrage, Tužilaštvo HNK je podiglo optužnicu koju je Opštinski sud u Mostaru potvrdio u cijelosti 15.maja.

U pratnji svog advokata, Nermina Dizdara, Kalajdžić se pred sutkinjom za prethodno saslušanje, Elmom Brčić-Rožajac izjasnio da nije kriv za djelo koje mu se stavlja na teret. Ustvrdio je da je razumio optužnicu, ali i da je dobrog zdravstvenog stanja.

Prethodno je postupajuća tužiteljka Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Nataša Zlomislić izjavila da odustaje od kaznenog naloga za izricanje uslovne presude.

Praktično, tužiteljka je povukla prijedlog da se Kalajdžiću izrekne predložena uslovna presuda, s obzirom na to da se, navela je, optuženi Kalajdžić osnovano sumnjiči da je počinio više teških krivičnih djela zbog čega mu je određen pritvor.

илу-вода-ријека-20112025

Društvo

Una kod Kostajnice prešla kotu redovne odbrane od poplava

Navela je da u cijelosti ostaje kod potvrđene optužnice. Odbrana je istakla da odluku o tome ostavlja sudu. U konačnici, sud je prihvatio prijedlog Tužilaštva HNK.

Kalajdžić je, podsjetimo, pucnjem iz pištolja u nedjelju, 16.novembra oko 18 sati usmrtio Jahić .

Uz KD „Teško ubistvo ženske osobe“ na teret mu se stavlja da je u sticaju počinio i KD „Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“ iz Zakona o oružju i streljivu HNK.

