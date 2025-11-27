Dodik: Srpska i Mađarska pišu najbolje stranice saradnje

Republika Srpska i Mađarska pišu najbolje stranice saradnje, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da

Peter Sijarto u Banjaluci, počasni doktorat

Dodik je zahvalio Orbanu i Sijartu što su prepoznali da Republika Srpska vodi uravnoteženu i prihvatljivu politiku.

"Ovo je najbolja saradnja koje su ikada imali Mađarska, Srbija i Republika Srpska. Zahvalan sam premijeru Mađarske Viktoru Orbanu i ministru inostranih poslova ove zemlje Peteru Sijartu što su nas primijetili i stali uz nas, čuli naš glas, prepoznali nas i razgovarali sa nama", rekao je Dodik nakon svečanosti na kojoj je Sijartu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.

On je naglasio da će odlična saradnja Republike Srpske i Mađarske u svim oblastima biti nastavljena.

Dodik je čestitao Sijartu na počasnom doktoratu.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin uručio je danas počasni doktorat ministru inostranih poslova i trgovine Mađarske Peteru Sijartu.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da univerzitetske počasne doktorate dobijaju posebne i nadarene ličnosti, a jedan od njih jeste ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto.

"Veoma smo ponosni na sve što smo učinili i na saradnju Republike Srpske i Mađarske. Molim vas da ponesete najbolje sjećanje na ovaj dan, jer želimo da ga pamte. Počasne doktorate Univerziteta u Banjaluci dobilo je 14 ljudi što govori da se ne uručuju olako", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon svečanosti na kojoj Sijartu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.

On kaže da Sijarto u svom radu koristi sve što je potrebno da bi bio uspješan.

"Hvala Mađarskoj za podršku i stav da se u zvaničnom Briselu treba razgovarati sa ljudima, a ne o ljudima. To je i stav Republike Srpske!", poručio je Dodik.

On je naglasio da je Republika Srpska veoma ponosna što je za prijatelja ima čovjeka kao što je Sijarto.

"Nastavićemo realizaciju značajnih projekata. Biće vrhunska podrška za 50 studenata iz Republike Srpske koji će studirati u Mađarskoj. Mnogi studenti iz Evrope odlaze da studiraju u Mađarsku, jer se u ovoj zemlji baštine tradicionalne vrijednosti – nacija, država, porodica i vjera", rekao je Dodik.

On je napomenuo da u Mađarskoj nema migranata i onih koji razaraju strukturu države.

"To je odgovorna politika Vlade Mađarske koju predvode mađarski premijer Viktor Orban i Sijarto. Republika Srpska zna šta je nepravda i zato sam ponosan na mađarske prijatelje koji su izdržali sve", naglasio je Dodik.

Sijarto vodi istu borbu kao i Republika Srpska

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je borba ministra spoljnih poslova Mađarske Petera Sijarta za suverenitet evropskih naroda, protiv birokratizovane i nametnute politike, ista borbi koju vodi i Republika Srpska.

"U Banjaluci dočekujemo istinskog partnera Republike Srpske - ministra spoljnih poslova Mađarske Petera Sijarta", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je naveo da je Mađarska dokaz da država može biti veliki politički igrač kad ima jasne principe.

"Zato nam je čast što Univerzitet u Banjaluci danas dodjeljuje počasni doktorat jednom od najprepoznatljivijih evropskih diplomata! Dobro došao, dragi prijatelju", poručio je Dodik.

