Sijartu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci

27.11.2025
10:35
Komentari:2
Ministru inostranih poslova Mađarske Peteru Sijartu uručen je počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.
Uručenju počasnog doktorata prisustvuju i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Univerzitet u Banjaluci dodjeljuje počasne doktorate istaknutim ličnostima iz zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u različitim oblastima, a do sada je dodijeljeno ovih 14 prestižnih priznanja.
