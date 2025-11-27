Logo
Large banner

Sijartu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci

27.11.2025

10:35

Komentari:

2
Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци
Foto: ATV

Ministru inostranih poslova Mađarske Peteru Sijartu uručen je počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.

Peter Sijarto u Banjaluci, počasni doktorat

Uručenju počasnog doktorata prisustvuju i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Peter Sijarto u Banjaluci

Univerzitet u Banjaluci dodjeljuje počasne doktorate istaknutim ličnostima iz zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u različitim oblastima, a do sada je dodijeljeno ovih 14 prestižnih priznanja.

Милорад Додик и Петер Сијарто

Republika Srpska

Sijarto u posjeti Univerzitetu u Banjaluci: Uručenje počasnog doktorata

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Banjaluka

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Вода се повлачи у корита ријека Пливе и Јошавке

Gradovi i opštine

Voda se povlači u korita rijeka Plive i Jošavke

3 h

0
Сијарто у посјети Универзитету у Бањалуци: Уручење почасног доктората

Republika Srpska

Sijarto u posjeti Univerzitetu u Banjaluci: Uručenje počasnog doktorata

4 h

0
Aлексић поклонио Стевандићу књигу о бомбардовању осиромашеним уранијумом

Republika Srpska

Aleksić poklonio Stevandiću knjigu o bombardovanju osiromašenim uranijumom

4 h

0
Од 1. децембра анкетно истраживање пољопривредних газдинстава

Ekonomija

Od 1. decembra anketno istraživanje poljoprivrednih gazdinstava

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner