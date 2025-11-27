Teška nesreća u Banjaluci, povrijeđena jedna osoba

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros, 27. novembra, na zapadnom tranzitu u Banjaluci, a prema nezvaničnim informacijama povrijeđena je najmanje jedna osoba

Jedna osoba leži na cesti, a brojni građani su prišli da joj pruže pomoć.

"Čini se da je povrijeđena starija osoba, živa je. Drže mu/joj glavu", pišu Nezavisne.

Nezvanično, automobil je udario pješaka.

Saobraćaj u ovom dijelu je značajno otežan i već se stvara kolona automobila u zastoju.