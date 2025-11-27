Logo
Teška nesreća u Banjaluci, povrijeđena jedna osoba

27.11.2025

09:18

Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros, 27. novembra, na zapadnom tranzitu u Banjaluci, a prema nezvaničnim informacijama povrijeđena je najmanje jedna osoba

Jedna osoba leži na cesti, a brojni građani su prišli da joj pruže pomoć.

Savjeti

Jednostavan trik koji će dom učiniti toplijim za samo nekoliko minuta

"Čini se da je povrijeđena starija osoba, živa je. Drže mu/joj glavu", pišu Nezavisne.

Nezvanično, automobil je udario pješaka.

Saobraćaj u ovom dijelu je značajno otežan i već se stvara kolona automobila u zastoju.

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

