Teška nesreća u Banjaluci, povrijeđena jedna osoba

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros, 27. novembra, na zapadnom tranzitu u Banjaluci, a prema nezvaničnim informacijama povrijeđena je najmanje jedna osoba
Jedna osoba leži na cesti, a brojni građani su prišli da joj pruže pomoć.
"Čini se da je povrijeđena starija osoba, živa je. Drže mu/joj glavu", pišu Nezavisne.
Nezvanično, automobil je udario pješaka.
Saobraćaj u ovom dijelu je značajno otežan i već se stvara kolona automobila u zastoju.
