Jednostavan trik koji će dom učiniti toplijim za samo nekoliko minuta

Izvor:

Krstarica

27.11.2025

09:15

Komentari:

0
Радијатор гријање
Foto: Pexels

Zima je stigla, a računi za grijanje rastu. Folija iza radijatora može biti vaš tajni saveznik za topliji i ekonomičniji dom. Ovaj jednostavan trik košta svega 300 dinara po radijatoru, a efekat je primjetan gotovo odmah.

Postavljanje je jednostavno i traje samo nekoliko minuta, a vrlo je jeftin i efikasan. Naime, metar folije košta manje od 200 dinara, a ukoliko je vaš radijator jedan od većih, dužine oko metar i po, potrebne dimenzije folije će vas koštati oko 300 dinara.

market prodavnica kolica kupovina

Društvo

Za šta građani najviše novca izdvajaju?

Postupak postavljanja

Prvo, isjecite foliju u obliku pravougaonika koji odgovara veličini vašeg radijatora. Zatim, zalijepite je dvostranom trakom ili lijepkom za tapete. Sjajna strana mora biti okrenuta prema sobi – upravo ona reflektuje toplotu nazad u prostor, umjesto da zid apsorbuje energiju.

U manjim sobama efekat je naročito primjetan – osjećaj toplote je instantan, a vaša potrošnja energije može da padne i do 50%. Čak i u većim prostorijama rezultat je vidljiv, iako nešto blaži. Za razliku od skupih izolacija, folija je jeftina, dostupna u gotovo svim prodavnicama „uradi sam“ i lako se uklapa iza svakog radijatora.

Praktični i efikasno

Pored ekonomičnosti, trik sa folijom je praktičan. Ne mijenja izgled prostorije drastično, ne zahtijeva renoviranje i može se brzo ukloniti ako je potrebno. Takođe, smanjuje potrebu da grijete prostor satima, što znači manje stresa i više vremena za uživanje u toplini doma.

sam u kući

Kultura

Mekoli Kalkin promijenio ime: Poznato kako se Kevin iz filma "Sam u kući" sada zove

Ako želite maksimalnu uštedu, kombinujte ovaj trik sa termostatima i pravilnim provjetravanjem. Osjećaj topline je trenutno, a vaš novčanik će vam biti zahvalan.

Folija iza radijatora nije samo trik – to je jednostavan, brz i praktičan način da učinite svoj dom toplim i uštedite na grijanju. Ako tražite malu investiciju koja daje veliku razliku, ovo je rješenje koje zaista funkcioniše.

