Zašto u jednoj kući ne smiju da se slave dva sveca

Izvor:

Ona

26.11.2025

13:03

Крсна слава црква православље
Foto: ATV BL

U srpskoj tradiciji se oduvijek vjerovalo da dvije različite slave pod istim krovom nisu samo "puno obaveza", nego znak nereda u kući. Govorilo se da svetitelj traži svoj mir, svoj prostor i svoju porodicu, bez nadmetanja, bez takmičenja i bez tihog duhovnog razdvajanja.

U mnogim krajevima i danas možete čuti upozorenje: "Dva sveca pod istim krovom, nesloga u rodu." To nije prazna fraza. To je staro narodno pravilo koje je nastalo iz potrebe da kuća ima jedan duhovni stub, jedan koren, jednu vertikalu.

Srbija je vijekovima počivala na tome. Sava, Jovan, Nikola, Aranđel, slavili su se po muškoj liniji, i svi sinovi su nosili istog zaštitnika kao otac. Kasnije, kad bi se bratstva podijelila i kada bi svako otišao na svoju stranu, ime svetitelja je ostajalo isto. To je bio znak porijekla, pripadnosti i blagoslova koji se prenosi, a ne nešto što se mijenja po trenutnom osjećaju ili želji.

Ali nekad se dešavalo da dva brata, ili otac i sin, žive pod istim krovom i da slave različite slave. U narodu se odmah govorilo: "Tu nešto ne valja." Smatralo se da takva kuća nema unutrašnji red, da svetitelji ne vole da se "dijele prostor" i da zbog toga može doći do potiha svađa, nejasnih granica, pa i razdora u porodici.

Stariji domaćini bi često govorili:

"Ako su dva sveca pod jednim krovom, neko mora da ide", ili svetac, ili sin.

To ne znači da iko treba fizički da napusti kuću. To znači da kuća ne može imati dva temelja. Mora se znati koji svetitelj stoji nad domom, a koji se poštuje negde drugde, u tišini i bez miješanja.

Ovo je posebno dolazilo do izražaja u kućama gdje zetu ili snaji "dođe njihova slava", a stara se ne ukine. Tada se dogovaralo da se jedna slava slavi u kući, a druga na svom mjestu, kod svoje porodice. Jer nije poenta u gozbi i broju zvanica. Poenta je u tome da kuća ima mir, a ne dva duhovna centra koji se guraju jedan sa drugim.

I danas, iako su porodice drugačije, ovo vjerovanje nije izblijedilo. Svi znamo da slava nije "još jedan datum", nego kućni identitet i duhovna osovina. Ako se duplira bez dogovora i bez reda, nastaje tiha borba oko toga ko je "glavni svetac u kući", a to na duge staze unosi nemir.

Zato nije slučajno što mnogi, kada žele da uvedu novu slavu, prvo odu kod sveštenika. Tradicija ne trpi brzoplete odluke. Stari bi rekli: "Ako ne znaš čiji si, ni jedan svetac ti neće čuvati kuću."

(Ona.rs)

krsna slava

