Logo
Large banner

Uspješni ljudi rade ovu jednu stvar svako jutro

Izvor:

Krstarica

26.11.2025

12:05

Komentari:

0
Успјешни људи раде ову једну ствар свако јутро
Foto: Pixabay

Ako želite da budete uspešniji i srećniji, postoje određene jutarnje navike koje možete usvojiti.

Dodavanjem ovih pet aktivnosti u svoju rutinu, možete napraviti značajnu razliku u svom životu.

Čitanje

Jutro je idealno vrijeme za čitanje jer je mozak tada najsvežiji i najprijemčiviji za nove informacije. Čitanjem ujutru, poboljšavate svoje kognitivne procese i pripremate se za produktivan dan.

Afirmacije

Počnite jutro pozitivnim razgovorom sa samim sobom. Pozitivne misli daju vam snagu i eliminišu negativnu energiju. Ova tehnika je toliko moćna da je koriste čak i mornaričke „foke“.

Planiranje dana

Nakon čitanja i afirmacija, pažljivo isplanirajte svoj dan. Napravite listu zadataka koje treba obaviti. Ovo će vam pomoći da se organizujete, izbegnete haotične trenutke i povećate produktivnost čak i kada morate da radite više stvari od‌jednom.

Koristite gotovinu

Navika korišćenja gotovine umjesto kartica može vam pomoći da bolje kontrolišete svoju potrošnju i uštedite novac. Zato ujutru ponesite odgovarajuću količinu gotovine sa sobom.

Ne zaboravite doručak i vježbanje

Jutarnji obrok vam daje energiju za cijeli dan, a lagana fizička aktivnost pomaže u održavanju kondicije tijela i uma. Ne morate ići u teretanu – dovoljno je da prošetate do posla ili izađete nekoliko stanica prije odredišta i prošetate.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Uskoro počinje Božićni post: Ovih pravila se treba pridržavati

Uvođenjem ovih navika u svoj život, možete se pridružiti redovima uspješnih ljudi koji već koriste ove tehnike svako jutro za postizanje vrhunskih rezultata, piše Krstarica.

Podijeli:

Tag:

navike

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Редовно измирујемо обавезе, Српска у доброј међународној позицији

Ekonomija

Minić: Redovno izmirujemo obaveze, Srpska u dobroj međunarodnoj poziciji

1 d

0
Ускоро почиње Божићни пост: Ових правила се треба придржавати

Društvo

Uskoro počinje Božićni post: Ovih pravila se treba pridržavati

1 d

0
Додик: Српска развија добре односе са међународним пријатељима

Republika Srpska

Dodik: Srpska razvija dobre odnose sa međunarodnim prijateljima

1 d

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Vlada pomilovala više od 3.000 zatvorenika

1 d

0

Više iz rubrike

Радијатор гријање

Savjeti

Grijanje vam je upaljeno, ali je u prostorijama i dalje hladno: Riješite ovaj problem za pet minuta

1 d

0
Додајте овај састојак у прву јутарњу кафу и цријева ће вам бити захвална

Savjeti

Dodajte ovaj sastojak u prvu jutarnju kafu i crijeva će vam biti zahvalna

1 d

0
Генијалан савјет: Ево како масну посуду очистити за неколико секунди

Savjeti

Genijalan savjet: Evo kako masnu posudu očistiti za nekoliko sekundi

2 d

0
Сушење одјеће

Savjeti

Trik za brže sušenje veša tokom zimskih dana

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

13

33

Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

13

15

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

13

07

Trišić Babić: Potvrda i dokaz uspješne saradnje Srpske i Mađarske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner