Uskoro počinje Božićni post: Ovih pravila se treba pridržavati

Božićni post za pravoslavne vjernike predstavlja vrijeme duhovnog smirenja, molitve i pripreme za rođenje Hristovo.

U 2025. godini ovaj post počinje 28. novembra po gregorijanskom kalendaru (15. novembra po julijanskom) i traje sve do Badnjeg dana, 6. januara, obuhvatajući ukupno 40 dana uzdržanja.

Za razliku od Velikog posta, režim Božićnog posta je nešto blaži, ali nosi specifična pravila i izazove, posebno zato što se poklapa sa periodom novogodišnjih proslava u zemljama koje poštuju novi kalendar. Crkva podsjeća vjernike da se post ne prekida zbog dočeka, dok se za slavu tradicionalno daje razrješenje na ribu.

Kako se posti tokom Božićnog posta?

Pravila se mijenjaju u zavisnosti od dana i dijela posta. Vjernici tokom čitavog perioda izbjegavaju meso, mliječne proizvode i jaja, dok se ulje i vino koriste samo u danima kada se ne posti "na vodi".

Od 28. novembra do 30. decembra važi raspored:

-ponedjeljak, srijeda, petak – post na vodi

-utorak, četvrtak – post na ulju

-subota i nedjelja – dozvoljena riba

Od 31. decembra do 6. januara:

-ponedkeljak, srokeda, petak – post na vodi

-ostali dani – post na ulju

Riba je dozvoljena i na Vavedenje Presvete Bogorodice, čak i ako praznik padne u dan strožeg posta. Ove godine praznik je 4. decembra. Na Badnji dan se posti isključivo na vodi, bez ulja i vina.

Izuzeci i prilagođavanje posta

U slučaju praznika sa "crvenim slovom" može se postiti blaže, a osobe sa zdravstvenim poteškoćama imaju pravo da potraže savjet sveštenika i dobiju olakšanje, jer post nikada ne treba da ugrozi zdravlje.

Duhovni smisao Božićnog posta

Post nije samo promjena jelovnika, on obuhvata tijelo, misli i ponašanje. To podrazumijeva:

-odricanje od hrane životinjskog porijekla, alkohola i poroka

-smirenje, molitvu, izbjegavanje svađa i ogovaranja

-jačanje dobrote, milosrđa, praštanja i unutrašnjeg mira.

U ovom periodu vjernici se pripremaju i za svetu tajnu pričešća, kao dio duhovne obnove pred Božić.

