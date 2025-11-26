Vidović: Ukupni budžetski prihodi 5,5 milijardi KM

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da ukupni budžetski prihodi u 2025. godini iznose 5,5 milijardi KM i veći su za 1,2 odsto u odnosu na prvi rebalans budžeta, dok ukupni budžetski rashodi iznose 5,4 milijarde KM.

Obrazlažući Prijedlog drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske u Narodnoj skupštini, Vidovićeva je potvrdila da njegov okvir iznosi 6,75 milijardi KM, te da je za 260 miliona KM veći od prvog rebalansa /6,49 milijardi KM/.

Ona je istakla da su poreski prihodi 5,065 milijardi KM i veći su za 1,7 odsto u odnosu na prvi rebalans.

"Prihodi od poreza na dohodak i dobit iznose 898,5 miliona KM. Doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje su 1,843 milijardi KM. Prihodi od indirektnih poreza su u skladu sa drugim rebalansom 2,3 milijarde KM", rekla je Vidovićeva.

Ona je navela da neporeski prihodi u skladu sa Prijedlogom drugog rebalansa Budžeta iznose 406 miliona KM, što predstavlja umanjenje od 22,3 miliona KM u odnosu na sredstva planirana prvim rebalansom budžeta za 2025. godinu.

Vidovićeva je rekla da rashodi za lična primanja zaposlenih drugim rebalansom Budžeta iznose 1,3 milijardi KM.

Ona je istakla da subvencije drugim rebalansom Budžeta za 2025. godinu iznose 260,9 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 18 miliona KM u odnosu na sredstva planirana prvim rebalansom Budžeta za 2025. godinu.

"Planirano uvećanje je u najvećoj mjeri rezultat uvećanja subvencije na ime podsticaja za povećanje plate radnika, u iznosu od 8,8 miliona KM, te subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti trgovine i turizma, u iznosu od 8,2 miliona KM", istakla je Vidovićeva.

Budžetski grantovi iznose 185 miliona KM, što predstavlja umanjenje od 2,2 miliona KM u odnosu na sredstva planirana prvim rebalansom budžeta za 2025. godinu.

Vidovićeva je rekla da doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike iznose 552 miliona KM ili 14,7 miliona KM više od sredstava planiranih prvim rebalansom Budžeta za 2025. godinu.

"Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja iznose 1,965 milijardi KM, što je uvećanje od 20 miliona KM u odnosu na prvi rebalans", rekla je Vidovićeva.

Primici od zaduživanja planirani Prijedlogom drugog rebalansa Budžeta za 2025. godinu iznose 1,1 milijardu KM, što je uvećanje za 200 miliona KM u odnosu na primitke od zaduživanja planirane prvim rebalansom budžeta za 2025. godinu.

"Izdaci za otplatu dugova drugim rebalansom Budžeta za 2025. godinu iznose 1,122 milijardi KM, što znači otprilike da su primici i izdaci na jednakom nivou", rekla je Vidovićeva.

Ona je navela da je Prijedlogom drugog rebalansa planiran budžetski deficit u iznosu od 152,9 miliona KM koji će se pokriti neto finansiranjem, odnosno razlikom između planiranih primitaka od finansijske imovine, zaduživanja i ostalih primitaka i izdataka za finansijsku imovinu, izdataka za otplatu duga i ostalih izdataka.

Kada je riječ o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2025. godinu, koji Skupština takođe razmatra po hitnom postupku, Vidovićeva je rekla da je praćenjem izvršenja budžeta za ovu godinu utvrđeno da je izmijenjena struktura i visina realizovanih budžetskih sredstava i izdataka u odnosu na planirana sredstva.

Ona je dodala da su promijenjeni i prioriteti koji se finansiraju iz budžetskih sredstava.

"Izradi drugog rebalansa budžeta pristupilo se s ciljem postizanja njegovog uravnoteženja u odnosu na usvojeni Budžet Republike Srpske za 2025. godinu. Ovim zakonom vrši se usklađivanje budžetskog okvira u smislu da se Odlukom o usvajanju drugog rebalansa budžeta utvrđuje iznos koji se raspoređuje po budžetskim korisnicima", pojasnila je Vidovićeva.

PRIJEDLOG DUGOROČNOG ZADUŽENjA POVEĆAN ZA 222 MILIONA KM

Ministarka finansija Republike Srpske istakla je da se Prijedlogom odluke o dugoročnom zaduživanju propisani maksimalni iznos sredstava za ovu godinu mijenja i u skladu sa predloženim rješenjem iznosi 1.081.800.000 KM.

"Zbog određenih odluka bilo je potrebno da se poveća zaduženje sa 862 miliona KM, koliko je ranije usvojeno. Jedan dio sredstava ne odnosi se na finansiranje budžeta. Ukupno će biti doznačeno od Svjetske banke 75 miliona za zdravstvo i izmirenje starih obaveza svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj", rekla je Vidovićeva na posebnoj sjednici Narodne skupštine.

Ona je istakla da je važno da se izvrše ove obaveze da bi se zdravstveni radnici mogli liječiti, ali i zbog onih koji odlaze u penziju.

"Prošle godine smo izmirili domove zdravlja, a ove godine sa 75 miliona KM izmirujemo bolnice", pojasnila je Vidovićeva.

Ona je naglasila da se na ovaj način obezbjeđuje finansijska stabilizacija javnih zdravstvenih ustanova, poboljšava njihova likvidnost i smanjuje nagomilani dug prema Poreskoj upravi, čime se jača održivost sistema zdravstvene zaštite.

U odluci je navedeno da je riječ o mjerama od izuzetne važnosti za svakodnevno funkcionisanje domova zdravlja i bolnica, te za nastavak reformi usmjerenih ka održivom i efikasnom upravljanju javnim zdravstvenim resursima.

Ona je ukazala da sa novim zaduženjem neće doći do značajnije promjene kada je riječ o odnosu duga i BDP-a.

"Vidimo da će BDP biti nešto viši. Sada, na kraju godine javni dug bi trebao biti 33,12 odsto BDP-a. Posmatrajući ovo možemo reći da se Republika Srpska nalazi u nisko zaduženim zemljama", istakla je Vidovićeva.

Ona je navela da bi se Republika Srpska mogla zadužiti još pet milijardi i da ostane u zakonskim okvirima.

"Tako da smo mi daleko od prezaduženosti kako pojedini govore", navela je Vidovićeva.