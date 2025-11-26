Zvuči nevjerovatno: Evo koliko je koštala mala porcija ćevapa 2002. godine

Internetom kruži račun iz popularne sarajevske ćevabdžinice Željo iz 2002. godine.

Mala porcija ćevapa tada je koštala dvije KM, a porcija od sedam ćevapa bila je samo tri KM.

Na računu iz Ćevabdžinice Željo, koji je iznosio 10 maraka, moglo se kupiti tri porcije ćevapa i dvije Koka kole, objavio je Večernji.ba.

Gradovi i opštine Voda odnijela most u Fojnici (VIDEO)

Poređenja radi, danas porcija od pet ćevapa u toj istoj ćevabdžinici košta sedam KM, a velika porcija iznosi 14KM.

"Sad je maramica uz ćevap 2 KM", "Sad je 2 KM ćevap", "Nekad bilo sad se spominjalo", neki su od komentara ispod objave.