Zvuči nevjerovatno: Evo koliko je koštala mala porcija ćevapa 2002. godine

Internetom kruži račun iz popularne sarajevske ćevabdžinice Željo iz 2002. godine.
Mala porcija ćevapa tada je koštala dvije KM, a porcija od sedam ćevapa bila je samo tri KM.
Na računu iz Ćevabdžinice Željo, koji je iznosio 10 maraka, moglo se kupiti tri porcije ćevapa i dvije Koka kole, objavio je Večernji.ba.
Poređenja radi, danas porcija od pet ćevapa u toj istoj ćevabdžinici košta sedam KM, a velika porcija iznosi 14KM.
"Sad je maramica uz ćevap 2 KM", "Sad je 2 KM ćevap", "Nekad bilo sad se spominjalo", neki su od komentara ispod objave.
