Tinejdžeri podnijeli žalbu na zabranu društvenih mreža

Dvoje petnaestogodišnjaka podnijelo je žalbu Višem sudu u Australiji zbog uvođenja zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina u kojoj traže od suda da blokira zabranu.

Žalbu je organizovala kampanja Projekat za digitalnu slobodu, koja je saopštila da je pokrenula postupak u Višem sudu Australije sa namjerom da blokira pomenuti zakon, piše "Skaj njuz".

Organizacija tvrdi kako će zabrana lišiti mlade Australijance njihove slobode političke komunikacije, što je pravo garantovano Ustavom.

"Zakon je krajnje pretjeran", navodi se u saopštenju.

Mediji u Australiji prenose i da je "Jutjub" zaprijetio pokretanjem pravnog postupka zbog toga što zabrana guši političku komunikaciju.

Ova zabrana, prva tog tipa u svijetu, treba da stupi na snagu 10. decembra, a njom su obuhvaćene društvene mreže "Fejsbuk", "Instagram", "Snepčet", "Trids", "TikTok", "Iks", "Jutube", "Redit" i "Kik", ali ne i platforma za djeljenje slika "Pinterest".