Tinejdžeri podnijeli žalbu na zabranu društvenih mreža

Agencije

26.11.2025

11:25

Dvoje petnaestogodišnjaka podnijelo je žalbu Višem sudu u Australiji zbog uvođenja zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina u kojoj traže od suda da blokira zabranu.

Žalbu je organizovala kampanja Projekat za digitalnu slobodu, koja je saopštila da je pokrenula postupak u Višem sudu Australije sa namjerom da blokira pomenuti zakon, piše "Skaj njuz".

Organizacija tvrdi kako će zabrana lišiti mlade Australijance njihove slobode političke komunikacije, što je pravo garantovano Ustavom.

Hronika

U odvojenim nezgodama povrijeđeni pješak i vozač traktora

"Zakon je krajnje pretjeran", navodi se u saopštenju.

Mediji u Australiji prenose i da je "Jutjub" zaprijetio pokretanjem pravnog postupka zbog toga što zabrana guši političku komunikaciju.

Ova zabrana, prva tog tipa u svijetu, treba da stupi na snagu 10. decembra, a njom su obuhvaćene društvene mreže "Fejsbuk", "Instagram", "Snepčet", "Trids", "TikTok", "Iks", "Jutube", "Redit" i "Kik", ali ne i platforma za djeljenje slika "Pinterest".

društvene mreže

zabrana

Australija

