Izbio požar u zgradi, najmanje četvoro poginulih

26.11.2025
11:13
Najmanje četvoro ljudi poginulo je u požaru u stambenom kompleksu u okrugu Taj Po u Hong Kongu, javio je Rojters.
Javni medijski servis RTHK objavio je da je nekoliko ljudi i dalje blokirano u stambenom bloku, te da je dvoje povrijeđenih u kritičnom stanju.
Osim stanara, povrijeđeno je i nekoliko vatrogasaca.
Vatrogasna služba saopštila je da ne zna koliko ljudi se i dalje nalazi u stambenom bloku.
