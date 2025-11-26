Logo
Izbio požar u zgradi, najmanje četvoro poginulih

SRNA

26.11.2025

11:13

Избио пожар у згради, најмање четворо погинулих
Foto: Pixabay

Najmanje četvoro ljudi poginulo je u požaru u stambenom kompleksu u okrugu Taj Po u Hong Kongu, javio je Rojters.

Javni medijski servis RTHK objavio je da je nekoliko ljudi i dalje blokirano u stambenom bloku, te da je dvoje povrijeđenih u kritičnom stanju.

полиција-Република Српска-грб полиције

Hronika

Policija traga za osobom koja je lažno prijavila bombu u banjalučkom hotelu

Osim stanara, povrijeđeno je i nekoliko vatrogasaca.

Vatrogasna služba saopštila je da ne zna koliko ljudi se i dalje nalazi u stambenom bloku.

Tagovi:

Kina

požar

Komentari (0)
14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

