Izbio požar u zgradi, najmanje četvoro poginulih

Najmanje četvoro ljudi poginulo je u požaru u stambenom kompleksu u okrugu Taj Po u Hong Kongu, javio je Rojters.

Javni medijski servis RTHK objavio je da je nekoliko ljudi i dalje blokirano u stambenom bloku, te da je dvoje povrijeđenih u kritičnom stanju.

Hronika Policija traga za osobom koja je lažno prijavila bombu u banjalučkom hotelu

Osim stanara, povrijeđeno je i nekoliko vatrogasaca.

Vatrogasna služba saopštila je da ne zna koliko ljudi se i dalje nalazi u stambenom bloku.