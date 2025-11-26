Logo
Kremlj: Rano je da se govori o kraju sukoba u Ukrajini

26.11.2025

11:05

Foto: Tanjug/AP

Ne treba donositi preuranjene zaključke o tome da je sukob u Ukrajini blizu kraja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On vjeruje da će biti mnogo ljudi u raznim zemljama, uključujući Sjedinjene Države, koji će pokušati da poremete mirovni proces.

Prema njegovim riječima, još uvijek nije određen tačan datum posjete specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stiva Viklifa Moskvi.

Митрополит будимски Лукијаном

Republika Srpska

Dodik i Karan sa mitropolitom budimskim Lukijanom

