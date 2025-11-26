Kremlj: Rano je da se govori o kraju sukoba u Ukrajini

Ne treba donositi preuranjene zaključke o tome da je sukob u Ukrajini blizu kraja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On vjeruje da će biti mnogo ljudi u raznim zemljama, uključujući Sjedinjene Države, koji će pokušati da poremete mirovni proces.

Prema njegovim riječima, još uvijek nije određen tačan datum posjete specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stiva Viklifa Moskvi.