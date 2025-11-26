Kremlj: Rano je da se govori o kraju sukoba u Ukrajini

26.11.2025
11:05
Komentari:0
Ne treba donositi preuranjene zaključke o tome da je sukob u Ukrajini blizu kraja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On vjeruje da će biti mnogo ljudi u raznim zemljama, uključujući Sjedinjene Države, koji će pokušati da poremete mirovni proces.
Prema njegovim riječima, još uvijek nije određen tačan datum posjete specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stiva Viklifa Moskvi.
Republika Srpska
Dodik i Karan sa mitropolitom budimskim Lukijanom
Najnovije
Najčitanije
14
15
14
15
14
11
14
09
14
08
Trenutno na programu