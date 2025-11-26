Logo
Large banner

Restoran odbija da usluži goste koji su sami

Izvor:

SRNA

26.11.2025

10:37

Komentari:

0
Ресторан одбија да услужи госте који су сами
Foto: pexels

Jedan restoran na jugu Južne Koreje izazvao je kontroverzu zbog odbijanja da usluži goste koji jedu sami, uz napomenu da se na tom mjestu "ne prodaje usamljenost", piše list "Saut Čajna morning post".

Restoran u gradu Josu postavio je znak sa četiri opcije za goste koji jedu sami: da plate dvije porcije, da pojedu dvije porcije, da pozovu prijatelja ili da sljedeći put dođu sa suprugom.

НСРС-илустрација-21082025

Republika Srpska

Počela posebna sjednica NSRS

"Mi ne prodajemo usamljenost. Molimo vas, nemojte dolaziti sami", navodi se u poruci posjetiocima na tabli u obliku govornog oblačića.

Trend samostalnog ručavanja, poznat kao "honbap" na korejskom, postao je popularan posljednjih godina, a mnogi prihvataju slobodu i nezavisnost samostalnog objedovanja.

Međutim, pojedini restorani i dalje se bore da se prilagode ovoj promjeni. Potez ovog restorana doveo je do diskusije na društvenim mrežama, gdje su mnogi kritikovali način razmišljanja uprave restorana.

Policija Srbija

Hronika

Nađena dva tijela u automobilu koji je sletio u kanal

Kontroverza je nastala u trenutku kada Južna Koreja doživljava porast broja samačkih domaćinstava, čiji je procenat dostigao 29 odsto od ukupnog broja domaćinstava, prema podacima Korejskog zavoda za statistiku.

Podijeli:

Tagovi:

restoran

Južna Koreja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима

Republika Srpska

Karan: Saradnja Mađarske i Srpske prepoznata u mnogim segmentima

1 d

0
Додик након сусрета са Орбаном: Потврдили смо наш највиши ниво стратешке сарадње

Republika Srpska

Dodik nakon susreta sa Orbanom: Potvrdili smo naš najviši nivo strateške saradnje

1 d

3
Вода ријека

Društvo

Oglasili se iz Hidrometeorološkog zavoda: Evo kakvo je stanje sa rijekama

1 d

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Policiji prijavio da je izgubio vozačku dozvolu, ona mu ranije oduzeta

1 d

0

Više iz rubrike

Бивши запослени годинама примали плате

Svijet

Bivši zaposleni godinama primali plate

1 d

1
Мама убила дјецу, тијела пронађена у коферима: Стигла је заслужена казна

Svijet

Mama ubila djecu, tijela pronađena u koferima: Stigla je zaslužena kazna

1 d

0
Мајка избола кћерку (11) на спавању

Svijet

Majka izbola kćerku (11) na spavanju

1 d

0
Болсонаро започиње служење затворске казне

Svijet

Bolsonaro započinje služenje zatvorske kazne

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na složbenolice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner