Restoran odbija da usluži goste koji su sami

Jedan restoran na jugu Južne Koreje izazvao je kontroverzu zbog odbijanja da usluži goste koji jedu sami, uz napomenu da se na tom mjestu "ne prodaje usamljenost", piše list "Saut Čajna morning post".

Restoran u gradu Josu postavio je znak sa četiri opcije za goste koji jedu sami: da plate dvije porcije, da pojedu dvije porcije, da pozovu prijatelja ili da sljedeći put dođu sa suprugom.

"Mi ne prodajemo usamljenost. Molimo vas, nemojte dolaziti sami", navodi se u poruci posjetiocima na tabli u obliku govornog oblačića.

Trend samostalnog ručavanja, poznat kao "honbap" na korejskom, postao je popularan posljednjih godina, a mnogi prihvataju slobodu i nezavisnost samostalnog objedovanja.

Međutim, pojedini restorani i dalje se bore da se prilagode ovoj promjeni. Potez ovog restorana doveo je do diskusije na društvenim mrežama, gdje su mnogi kritikovali način razmišljanja uprave restorana.

Kontroverza je nastala u trenutku kada Južna Koreja doživljava porast broja samačkih domaćinstava, čiji je procenat dostigao 29 odsto od ukupnog broja domaćinstava, prema podacima Korejskog zavoda za statistiku.