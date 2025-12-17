Logo
Bijela kuća bila spaljena: Rat koji je Amerika izgubila, a hvali se pobjedom

17.12.2025

06:27

U američkim školama uči se kako su SAD pobijedile u poznatom ratu, ali je istina sasvim drugačija.

Davne 1812. godine SAD su mislile da se mogu suprotstaviti Britanskom Carstvu, u to vrijeme najjačoj sili na Zemlji.

Čak je Vašington planirao i invaziju na Kanadu koju su podržavali Britanci. Kanada se oduprla i potisnula američke trupe natrag u SAD.

I to nije čak ni sramotan dio. Britanske snage su kasnije uplovile, zauzele glavni grad Vašington i spalile Bijelu kuću do temelja.

Tadašnji američki predsjednik Džejms Madison doslovno je morao pobjeći. To je bio jedan od najgorih trenutaka u američkoj istoriji.

Zašto Amerikanci misle da su pobijedili?

Zato što je posljednja bitka, Nju Orleans, bila ogromna pobjeda SAD, koja se dogodila nakon što je mirovni sporazum već bio potpisan.

Nije ništa promijenila, ali je izgledala sjajno u knjigama istorije.

U američkim učionicama, priča se obično završava tom velikom pobjedom, ali su preskočili dio gdje ništa zapravo nije osvojeno.

Nema zemlje, nema ispunjenih zahtjeva, samo brutalna pat pozicija prerušena u trijumf.

Tako američki studenti odrastaju misleći da je to bila pobjeda, dok su u stvarnosti SAD jedva izbjegle mnogo veći gubitak.

