Tramp zabranio ulazak građanima još sedam zemalja

SAD su uvele potpunu zabranu ulaska građanima Burkine Faso, Malija, Nigera, Južnog Sudana, Sirije, Laosa i Sijera Leonea, kao i nosiocima dokumenata Palestinske uprave, saopšteno je iz Bijele kuće.
"Predsjednik Donald Tramp dodaje potpuna ograničenja ulaska za još pet zemalja na osnovu nedavne analize: Burkina Faso, Mali, Niger, Južni Sudan i Sirija, kao i pojedincima koji posjeduju putne dokumente izdate od Palestinske uprave", navodi se u objavi na "Iksu".
Osim toga, Tramp je uveo i zabranu ulaska za građane Laosa i Sijera Leonea, koji su do sada bili pod djelimičnim ograničenjima.
