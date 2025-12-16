Muškarac iz BiH napao suprugu nožem, pa završio iza rešetaka

Presuda koju je danas donio Regionalni sud u Klagenfurtu još nije pravosnažna.

Kako prenose austrijski mediji, muškarac je u julu ove godine u St. Veit an der Glan napao svoju 25-godišnju suprugu nožem. Prvobitno je bio optužen za pokušaj ubistva, ali porota u tom dijelu optužnice nije vidjela dovoljne dokaze za osudu pa je djelo prekvalifikovano u nanošenje teških tjelesnih povreda sa namjerom.

Name, sve se desilo krajem jula mjeseca kada je muškarac oko 6.00 časova ujutru sačekao svoju suprugu na parkingu ispred njenog radnog mjesta, držeći nož u ruci. Pokušao je da je ubode u vrat i grudi, ali je pao, pa je žena uspjela da pobjegne u zgradu. Dvije njene koleginice pokušale su da zaustave napadača, ali nisu uspjele. Ispred same zgrade došlo je do fizičkog obračuna, nakon čega je žena ipak uspješno sklonjena na sigurno. Napadač je potom pobjegao, ali ga je policija ubrzo uhapsila.

Prema izvještaju vještaka, 34-godišnjak je u trenutku napada bio pod dejstvom alkohola, ali njegova sposobnost da shvati prirodu djela nije bila umanjena. Za tužiteljku Danielu Mačnig suština slučaja je bila u tome da je optuženi pratio svoju suprugu i pokušao da je ubode.

"Jedina razlika između 15 ubistava žena koji su se ove godine već dogodili u Austriji i ovog slučaja jeste ta što je žrtva uspjela da pobjegne i što su se dvije hrabre svjedokinje ispriječile optuženom", rekla je Mačnig u završnoj riječi.

Optuženi je pred sudijom Mihaelom Sanin detaljno izložio svoju verziju događaja. Tvrdio je da je još u aprilu primijetio promjenu u ponašanju svoje supruge i posumnjao da se viđa sa drugim muškarcem. U junu je žena podnijela zahtjev za razvod. „Bio sam slomljen, povrijeđen i psihički mi je bilo veoma loše“, rekao je optuženi. Tvrdio je da je bio dobar muž i da nikada nije fizički nasrnuo na suprugu.

Međutim, oštećena ima sasvim drugu priču. Naime, 25-godišnjakinja je izjavila da je ranije već bila žrtva fizičkog nasilja i da je nakon razdvajanja bila psihički pod pritiskom. Više puta joj je rekao:

"Ako nećeš da budeš sa mnom, nećeš biti ni sa kim drugim.“ U jednom snimku razgovora između njih, optuženi je napisao: „Ubiću vas, majka vas neće moći prepoznati.“ Optuženi je priznao da je poruku poslao supruzi i njenom novom partneru, ali je tvrdio da prevod sa njegovog maternjeg jezika nije tačan – da je pod „ubiti“ mislio „pretući“. Prema njegovim riječima, u nekim dijelovima BiH ta riječ se koristi i u značenju "tući", što je potvrdila i sudski tumač.

"Tako se govori u BiH, to je moj svakodnevni jezik“, pravdao se optuženi.

Dana 31. jula, dan nakon svoje rođendanske proslave, optuženi je rano ujutru otišao na radno mjesto svoje supruge. Bio je pijan i želio je da je vidi.

„Ovaj nož bio je u mojoj ruci. Ne znam da li sam htio da je povrijedim. Nikada je nisam htio ubiti“, rekao je on. Žrtva je, međutim, izjavila suprotno. Rekla je da joj je prišao sa podignutim nožem i da je uzviknuo: „Danas ćeš umrijeti.“ Ona je uspjela da izbjegne napad, a optuženi je pao.

Žena je iskoristila priliku da pobjegne u zgradu i pozove pomoć. Njene dvije koleginice su posvjedočile da su pokušale da zaustave napadača, ali nisu uspjele. On je i dalje nastavio da maše nožem i ponavljao: „Ona je moja žena.“ Tokom sukoba fokusirao se isključivo na suprugu, ne povrijedivši druge žene. Na kraju su koleginice uspjele da sklone žrtvu na sigurno i da ubijede napadača da odustane.